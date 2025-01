Elazığ’da bir otelde konaklayan şahıs, not bırakarak intihar etti.Olay, İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi Sarısaltık Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre haber alınamayan M.E için otel çalışanları odasına gitti. Çalışanlar M.E’nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından M.E’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından M.E’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. M,E’nin arkasından not bıraktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.