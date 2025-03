Muş’ta şehit güvenlik korucularının ailelerine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim edildi.Valilik makamında gerçekleştirilen törende 4 şehit güvenlik korucusunun ailelerine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" teslim edildi. Şehit ailelerine beratlarını takdim eden Vali Avni Çakır, kahraman güvenlik korucularının fedakârlıklarını vurgulayarak, onların hatıralarının daima yaşatılacağını ifade etti. Vali Çakır, "Bu beratlar Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat imzalanarak ailelerine teslim edilmek üzere valimize gönderildi. Cumhurbaşkanımızı temsilen bu ailelere övünç madalyalarını verdik. Muş halkı da her zaman için hem Cumhuriyet döneminde hem Osmanlı döneminde her zaman için devletinin milletinin emrinde olmuş ve bu uğurda da onlarca yüzlerce şehit vermiş bir ilimiz. Bu konuda toplumun her kesiminden şehitlerimiz var. Askerimizden, polisimizden, jandarmamızdan, korucularımızdan, sivil şehitlerimizden, değişik mesleklerden. Bu anlamda devletimiz ve milletimiz adına tüm şehitlerimize, şehit ailelerimize özellikle minnet ve şükran duyduğumu ifade ediyorum. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Allah geride kalan tüm yakınlarına sağlık, sıhhat ve afiyet dolu günler nasip etsin" dedi.Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay katıldı.