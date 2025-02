Muş’ta bir araya gelen doğaseverler Karlı Dere’de yaptıkları doğa yürüyüşüyle kentin gizli kalmış güzelliklerini tanıttı.Muş’ta doğa tutkunları ve profesyonel dağcılardan oluşan Gerok Grubu, zorlu hava şartlarına rağmen Karlı Dere’de yaptıkları doğa yürüyüşü ile şehrin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Muş’ta sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüş yaklaşık 10 kilometre sürdü.Gerok Grubu’nun kurucularından Tekin Güler, yıllardır doğayla iç içe olduğunu belirterek, "Yıllardır doğayla uğraşan birisi olarak bugün bu büyük grubu oluşturmanın gurur ve mutluluğu içindeyim. Geçen hafta zorlu bir parkurdaydık, bugün ise herkesin katılabileceği daha keyifli bir rotadayız. Muhteşem bir güneş, harika bir manzara eşliğinde yürüdük. Arkadaşlarımız zorlandı ama güzel şeyler her zaman zordur. Bugün doğayı yeni gelen arkadaşlarla paylaşmanın, onları doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muş Gerok Grubu olarak her hafta pazar günleri doğa yürüyüşleri düzenlemeyi düşünüyoruz. Sayfamızda haftalık duyurularımızı paylaşıyoruz. Bu etkinliklerle insanların doğa sevgisinin artacağına inanıyorum. Bugün bizimle olup zahmet eden, zorluk çeken tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.Muş Gerok Grubu’nun her hafta düzenlediği sağlıklı yürüyüş programlarıyla doğaseverleri bir araya getirdiğini söyleyen Diyetisyen Büşra Balaban ise "Her hafta sağlıklı yürüyüş programları hazırlıyoruz. Bu hafta da rotamız çok güzeldi. Doğayla iç içeyiz, her şey harika. Yapılan araştırmalara göre haftada 3-4 saatlik yürüyüşler kadınların adet düzenini olumlu şekilde etkiliyor. Ayrıca düzenli yürüyüş, insan sağlığını koruyarak yaşam süresini uzattığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış. Bu nedenle sizler de yürüyebildiğiniz kadar yürüyün, doğayla iç içe olun. Herkese katılımları için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.