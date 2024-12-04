TFF 3. Lig 1. Grup’un 13. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor’u 2-0 mağlup ettiği maçta rakip fileleri 1 kez havalandıran Yıldırım, haftanın 11’ne seçildi.TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Muş Spor Kulübü, son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çekerken, takımın genç yeteneği Yıldırım, sergilediği üstün performansla haftanın 11’ine seçilerek büyük bir başarıya imza attı.Son lig mücadelesinde rakip fileleri 1 kez havalandıran Yıldırım, özellikle takım oyununa yaptığı katkıyla göz doldurdu.Yıldırım, bu performansını kupa maçında da sürdürdü. Iğdır FK’ya karşı oynanan mücadelede yaptığı 2 asistle takımını galibiyete taşımada pay sahibi oldu. Hem hücumda hem savunmada sergilediği etkili oyunla dikkat çeken genç oyuncu, teknik heyetin ve taraftarların takdiri topladı.