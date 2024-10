Muş’ta Okul Spor Faaliyetleri 2023-2024 Değerlendirme ve 2024-2025 Sezonu Planlama toplantısında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, “Geçen yıl 80’inci sırada olduğumuz okul sporlarında bu yıl yapılan çalışmalarla 39’uncu sıraya yükseldik” dedi.Muş Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Hem Sporda Hem Okulda Başarı" mottosuyla Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Muş’un, lisanslı sporcu sayısında önceki yıla göre ülke birincisi olduğunu ifade eden Vali Çakır, "Geçen yıl 80’inci sırada olduğumuz okul sporlarında bu yıl yapılan çalışmalarla 39’uncu sıraya yükseldik. 105 bin öğrencimiz var. Okul sporları konusundaki rakamlarımız bu 105 bin öğrenci üzerinden gerçekleştiriliyor. 105 bin zıpkın gibi gencimiz var, çocuğumuz var. Yani bu çocukların yeteneksiz olması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. Yeteneksiz olan bizleriz. Bu çocukları anlamada, bu çocukların elini tutmada, bu çocukları sporla bütünleştirmede, sporu sevdirmede ve bu çocuklara bir ideal sunmada demek ki yetersiz kalmışız. Bu durumun farkına vardık, uyandık, bir silkilme aşamasına geldik ve inşallah bu rakamları çok daha yukarı çıkacağız" dedi.Beden eğitimi öğretmenlerinin sorumluluğunun çok büyük olduğunun altını çizen Çakır, "Çocukların en sevdiği dest beden eğitimidir. Eğer siz o çocukları oradan ne kadar hazırlarsanız, diğer branşlarda o kadar başarılı olur. 100 binden fazla çocuğumuzun yetenekli olmadığı hiçbir branş olamaz. Allah tüm çocukları eşit yaratmıştır. Yeter ki siz bu yeteneği keşfedin. Muş geçen yıl güzel bir ivme yakaladı ve bunu daha yukarıya taşıyacağız. Öğrenci sayımıza göre hala gerilerdeyiz. Muş’u kesinlikle ilk 10’a gelmesi lazım. Çünkü burada çocuklarımızın spordan başka sosyal anlamda vakit geçirecekleri başka bir faaliyetlerimiz yok. Spor, çocuğu zinde tutar, fit tutar, ona takım disiplinini öğretir, yardımlaşma öğretir, arkadaşlığı, dostluğu öğretir, bir heyecan oluşturur" şeklinde konuştu.Yapılan çalışmaların meyvesini topladıklarını söyleyen Çakır, "Bunlara vesile olmak çok güzel. Bir çocuğumuzu bağımlılıktan, zararlı alışkanlıklardan çekip alalım. Bunun manevi hazzı yeter. Desteklerimiz artarak devam ediyor. Bakın geçen yıl ufak dokunuşlarla 4-5 olan takım sayımızı 24’e çıkardık. Amatör spor kulüplerinde yıllardır kapalı bir şekilde duran birçok kulüplerimiz canlandı. Şu an liglere katılıyorlar. Belki de bölgedeki en canlı amatör faaliyeti yapan illerin başında da artık Muş geldi. Bundan da büyük bir keyif duyuyoruz. İnşallah bu konudaki desteklerimiz artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise, beden eğitimi öğretmenlerine çok büyük görev düştüğünü belirterek, “Bugün bir kez daha göreceğiz Türkiye genelinde en fazla lisanslı öğrenciyi kazandırma anlamında en çok lisanslı öğrenciyi geliştiren il olarak yer aldığımızı mutlulukla izleyeceğiz. Spor, çocuklarımızın bedenen, ruhen ve karakter anlamında çok iyi yetiştirilmelerini ve daha iyi yerlere gelmelerini sağlamakta çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu anlamda çocuklarımız geri kalmasın. Yeteneklerini ortaya çıkarmada okul sporları büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda beden eğitimi öğretmenlerimize tabii ki çok büyük iş düşmekte. Okullarında çocuklarımızın hangi spor dalında daha başarılı olduklarını ve onların bu spor dalında kendilerini nasıl geliştirecekleriyle ilgili Gençlik Spor İl Müdürlüğüyle birlikte çalışarak çocukları iyi yetiştirmelerini sağlamada büyük çabaları olacaktır. Çocuklarımızın kötü çevreden uzak durmaları, risk gruplarından uzak durmaları için okul sporlarının önemini hep birlikte öğrencilerimize aktaracağız” dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Okul sporları faaliyetleriyle öğrencileri ve çocukları sporun içinde tutmayı ve kabiliyetli ve yetenekli olan öğrencileri Türk sporuna hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, "Son yıllarda ilimize yapılan spor yatırımları ile Muş genelinde lisanslı sporcu sayımızı arttırdık. İlimizden başarılı sporcular yetiştirmek içinde her türlü imkanı seferber ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca başta Muş ilimiz olmak üzere 5 tane ilçemize ve 17 beldemizde spor salonları ve tesisler yapıldı. İlimizde şu an spor ve sporcu için gerekli olan tüm imkanları çok büyük ölçüde tamamladık. Yapılan bu yatırımları daha ileriye taşımak zorundayız. Sporu tabana yayacağız. Spor tesislerini dolduracağız. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Okul Sporları kapsamında tüm spor tesislerimizde 54 Federasyondan 28 spor branşı ve 19 alt branş olmak üzere toplam 47 branşta faaliyet gösterildi. 92 kategoride yapılan müsabakalara yaklaşık 10 bin sporcu katıldı. Tüm takımlarımızın ve sporcularımızın gidiş dönüşleri, konaklama ihtiyaçları İl Müdürlüğümüz tarafından karşılandı. Bunun yanında ayrıca Okul sporları bölge şampiyonalarına ev sahipliği yaptık. İlimize gelen tüm sporcuları en iyi şekilde ağırladık. Bunları yaparken toplamda 6 milyon 514 bin 517 lira 31 kuruş bütçe harcadık" ifadelerini kullandı.Yapılan konuşmaların ardından okul sporlarıyla ilgili sunum yapıldı.Toplantıya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, okul müdürleri, antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.