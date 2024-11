Muş Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri, en karmaşık görünen olayları bile titizlikle yürüttüğü çalışmalarla aydınlığa kavuşturuyor.Muş Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi, kentte yaşanan olayların perde arkasını aydınlatmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Cinayet, intihar, kaza, suikast, terör saldırısı veya sıradan bir patlama gibi olaylar bir soru işaretiyle başlıyor ve yanıtlar, olay yerinden toplanan delillerle ortaya çıkıyor. Suçların aydınlatılmasında en kritik aşamalardan biri olan olay yeri inceleme süreci, profesyonel ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor. Olay yerinde bulunan her türlü delil, detaylı incelemelerle toplanarak adli makamlara sunuluyor. İlk müdahaleden itibaren, olay yerinin korunması ve delillerin bozulmadan muhafaza edilmesi ise olayların aydınlatılması için büyük önem taşıyor.Olay yerinden alınan sigara izmariti gibi en küçük izlerden bıçak gibi cinayete dair unsurlara kadar her türlü materyal titizlikle analiz ediliyor. Ekipler, devletin sunduğu gelişmiş teknolojik imkânlardan faydalanarak en zorlu hava şartlarında dahi yüksek başarı oranlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Deliller, laboratuvar ortamında detaylı analizlere tabi tutulurken, yıllar önce işlenen suçlar dahi yeniden aydınlatılabiliyor.Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Uzmanı Polis Memuru Sinan Yılmaz, titiz ve hızlı çalışmaları sayesinde, suçlar en ince detayına kadar aydınlatılarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunduklarını ifade ederek, “Olay yerine anons alındığı andan itibaren en kısa sürede ulaşıp incelemelere başlıyoruz. Olay yerinde bulunan tüm materyalleri detaylı bir şekilde inceleyip, gerekli transfer yöntemlerini kullanarak delil poşetlerine yerleştiriyoruz. Daha sonra bu materyaller laboratuvarlara (kimya, kriminal, polis laboratuvarları) gönderiliyor. En küçük kanıtlar bile, örneğin sigara izmaritleri, çekirdek kabukları, bıçak gibi cinayete dair unsurlar titizlikle toplanıyor. Zemin şartları ne olursa olsun (ıslak, yağışlı, sisli, kargaların bulunduğu alanlar) uygun ekipmanlarımızla incelemeler gerçekleştiriyoruz. Toplanan kanıtlar eğer folyo ile sarılıyorsa doğrudan afişe (analiz bölümüne) gönderiliyor. Burada, parmak izi analizleri yapılarak görünmeyen izler kimyasal yöntemlerle ortaya çıkarılıyor. Bu işlemler naylon, poşet, cam gibi farklı yüzeylerde uygulanabiliyor. Elde edilen deliller afişte tekrar değerlendirilerek adli süreçlere dâhil ediliyor” dedi.Olay Yeri Uzmanı Yılmaz, bir olay yerinden kaçan ya da izini kaybettiren kişilerin bile olay sonrasında yapılan detaylı incelemeler sayesinde tespit edildiğini belirterek, “Bu süreçte, tek bir olay incelenirken bazen başka olaylar da aydınlatılabiliyor. Örneğin, bir kişi yakalandığında, üç ya da beş yıl önce işlenmiş bir suça karıştığı tespit edilebiliyor. Bunun sebebi, kişinin o süre zarfında herhangi bir yerde parmak izi vermemiş olmasıdır. Ancak olay yeri incelemesinde gözden kaçan detaylar, ateşli silah kullanımına bağlı izler veya parmak izleri sayesinde ortaya çıkabiliyor. Böylece yıllar sonra bile suçlular tespit edilerek geçmişte işlenmiş suçlar aydınlatılabiliyor” ifadelerini kullandı.Olay Yeri İnceleme Uzmanı Polis Memuru Faruk Sağlam ise olay yeri incelemesindeki temel amaçlarının, olay yerini olduğu gibi belgelerle destekleyerek mahkemeye intikal ettirmek olduğunu belirterek, “Bu nedenle ilk inceleme aşamasında, olay yeri bozulmadan detaylı bir şekilde belgelenir. Olay yerine ulaştığımızda, ilk ekibin güvenlik önlemlerini ve çevre tedbirlerini aldığını görürüz. Olayın gerçekleştiği ortam ister kapalı ister açık alan olsun, titizlikle çalışarak maddi delilleri toplarız. İlk olarak, olay yerine diğer ekipler intikal eder ve alanı muhafaza altına alır. Ardından biz, olayın senaryosunu ve örgüsünü anlamaya çalışırız. Bu süreçte, delillerin zarar görmemesi veya kontamine olmaması hayati önem taşır. Olay yerinde genellikle meraklı kalabalıklar toplanır, bu yüzden çevrenin kontrol altında tutulması gerekir. Sağlık ekipleri önce can güvenliğini sağlar ve yaralılara müdahale ettikten sonra alan bize devredilir. Olay yerinin bozulmaması esastır. Hava şartları zorlayıcı olsa bile, teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde başarılı sonuçlar elde ederiz. Bu sayede deliller güvenli bir şekilde toplanır ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlanır” şeklinde konuştu.