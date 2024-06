Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri genel sanat yönetmenliğini Mehmet Önder’in üstlendiği 1.Yaza Merhaba Tiyatro Günleri kapsamında hazırladıkları üç tiyatro oyununu dört gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sundu.Ocak ayında birincisini düzenledikleri ve yönetmenliğini Mehmet Önder’in gerçekleştirdiği, Anton Çehov’nun - Sevgili Doktor, Tennesse Williams’ın Sırça Hayvan Koleksiyonu, Peter Turrini’nin - Nihayet Bitti, Emmanuelle Marie’nin - Beyaz, Necati Cumalı’nın - Derya Gülü oyunlarını on gün süren 1.Malatya Tiyatro Günleri etkinliği kapsamında seyirciyle buluşturan ekip, ardından aynı yıl içinde ikinci festivali gerçekleştirdi.Etkinlikte, Gökmen Çınar, Defne Çoban, Ferda Çelik, Diyar Kaplan ve Can Zengin teknik ekip ve aynı zamanda oyuncu olarak görev aldılar.Oyunların yönetmenliğini de yapan festival direktörü Mehmet Önder, “afet bölgesinin morale ihtiyacı var, biz de elimizden geleni yapmak için tüm imkansızlıklara rağmen bir sezon içinde sekiz oyun çalışıp binlerce insana dokunduk, her zaman yanımızda olan rektörümüz Prof. Dr. Recep Bentli’ye, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan’a ve destek veren tüm güzel insanlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Ekip, 1.Yaza Merhaba Tiyatro Günleri kapsamında Skarmeta’nın Ateşli Sabır, Tom Kempinski’nin Ayrılış ve Tennesse Williams’ın Çökme Tehlikesi oyunlarını 24, 25, 26, 27 Haziran tarihlerinde Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Sahnesinde ücretsiz olarak sahnelediler.