AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’da ekmeğin üretim ve satış aşamalarını inceledi. AK Parti hükümetlerinin tarım politikaları ve fiyat istikrarı konusundaki çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Ölmeztoprak, "Verilen destek ve çalışmaların sahaya yansımasını görmek için gayretlerimiz de devam ediyor" dedi. Milletvekili Ölmeztoprak, glutensiz ekmek ve ürün çeşidi konusunda AK Parti’nin sosyal belediyecilik örneğinin en güzellerinden birinin de Malatya’da uygulandığını kaydetti.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sabahın ilk ışıkları ile birlikte MEGSAŞ Halk Ekmek Satış Büfesi’ni ziyaret etti. Ekmek almaya gelen vatandaşlar, karşılarında Milletvekili Ölmeztoprak’ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Milletvekili Ölmeztoprak ekmek alan vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi. Ölmeztoprak, MEGSAŞ’ın ürettiği glutensiz ekmek ve glutensiz ürünlerin satışının yapıldığı büfeyi de ziyaret etti. Buradan alışveriş yapan vatandaşlar ile de sohbet eden Ölmeztoprak, glutensiz ekmek, kurabiye, pasta, galeta ve diğer ürünleri inceledi.Glutensiz ürün satışının yapıldığı büfenin Malatya’ya kazandırılmasından dolayı Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eşi Sevgi Er ve MEGSAŞ Müdürü Rıza Murat Türksoy’a teşekkür eden Çölyak Hastaları Dernek Başkanı Serpil Karslıoğlu, "Ürünleri bulmakta çok zorlanıyorduk ama şimdi glutensiz büfede her istediğimize rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Özellikle çocuk hastalarımız için çok iyi oldu. Okula giderken yanlarında simit, poğaça, kek gibi ürünleri artık rahatlıkla götürebilecekler. Bizim için en büyük risk çapraz bulaşmaydı. Farklı yerlerde bu ürünleri alırken tereddüt ediyorduk ama şimdi güvenerek alabiliyoruz" dedi.MEGSAŞ Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Rıza Murat Türksoy da, "Sayın Milletvekilimiz İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’a çok teşekkür ediyoruz. Sabahın erken vaktinde büfemizin açıldığı saatlerde, glutensiz ekmek satış büfemizi ziyaret ettiler. Bizler daha önce sadece glutensiz ekmek üretiyorken, bunu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er ve eşinin bu konudaki katkıları ve Sayın Milletvekilimiz İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın Çölyak Hastaları Dernek Başkanı Serpil Karslıoğlu ve çölyak hastaları ile olan iletişimi ve bizlere bu konudaki talepleri doğrultusunda sadece glutensiz ekmek değil, diğer çeşitlerin de üretimine başladık. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er de Malatya’ya glutensiz ürünlerin yer aldığı bir kafe ve pastane açacaklarını belirttiler" diye konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "AK Parti hükümetimizin tarımsal üretim ve üretim politikaları ve bu politikaları uygularken belirlediği taban fiyatlar ve satış fiyatları çok önemli. Bizler de bugün şehrimizin her köşesine ulaşan ekmeklerin ardında nasıl bir fedakârlık olduğunu görmek, gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimizle hasbihal etmek için buradaydık. Malatya Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan MEGSAŞ, şehrimizin ekmek ihtiyacına büyük bir katkı sunuyor. Malatya’mızda ekmek üretimine yönelik hizmetlerin yanı sıra, MEGSAŞ artık glutensiz ürünleriyle de hemşehrilerimize hizmet veriyor. AK Parti’miz sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koyarak, glutensiz ekmekten kurabiyeye, pastadan galetaya kadar geniş bir ürün yelpazesiyle glutensiz büfemiz Malatya’mıza kazandırıldı. Bu yenilik, glutensiz beslenmek zorunda olan hemşehrilerimiz için büyük bir kolaylık sunuyor. Özellikle çocuklarımız başta olmak üzere glutensiz beslenmek zorunda kalan vatandaşlarımız için de bir kolaylık sağlanmış oldu. Malatya’mıza ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Glutensiz ürünlerin yer aldığı pastane tarzı kafenin de hayata geçmesi, glutensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlarımızın sosyalleşmelerine de imkan sağlayacak önemli bir adım olacaktır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) bir hadisi şerifi olduğu rivayet edilir; ‘Ekmeğe hürmet gösterene Allah da ikram buyurur’ derler. İnşallah bu ikramdan Malatya’mız da maddi, manevi anlamda payını alacaktır" ifadelerini kullandı.Ölmeztoprak, MEGSAŞ Ekmek Fabrikası’nı da ziyaret ederek, ekmeğin üretim, pişirme ve diğer aşamalarını inceledi. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, "Ekmek, bereketin ve emeğin var olduğu hem sofralarımızda hem üretim yerlerinde hem de toprağımızda, kendini kıymetli noktada var ediyor. Mlaatya’mızda tarladan sofraya kadar ekmek ile alakalı he aşamada büyük bir emek var. MEGSAŞ Ekmek Fabrikası’nda hijyen standartları üst seviyede tutularak, el değmeden üretim süreci büyük bir titizlikle yürütülüyor. Emeğiyle sofralarımıza ulaşan ekmeği yoğuran, pişiren ve hemşehrilerimize ulaştıran tüm çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Fabrikamızda, özellikle glutensiz ürünlerin üretimine ayrı bir hassasiyet gösterildiğine şahit olduk. Glutensiz ekmekten kurabiyeye, poğaçadan galetaya kadar genişleyen ürün yelpazesi, çölyak hastalarımız ve glutensiz beslenmek zorunda olan hemşehrilerimiz için önemli bir gelişme. Üretim süreçlerini detaylı bir şekilde gözlemleyerek, bu hizmetin yaygınlaştırılması noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Fabrikamızda glutensiz ürünler ayrı bir bölmede son derece dikkat ederek üretimi yapılıyor. Malatya’mızın ekmek ihtiyacına büyük katkı sunan MEGSAŞ’ın, kalite ve hemşehrilerimizin erişilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmalarını memnuniyetle gözlemledik. Bu sürecin her aşamasında emeği geçen tüm kıymetli çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. 6 Şubat 2023 depremlerinin 2. yıldönümüne yaklaştık. Bizler asrın afetinde su ve ekmeğe ulaşabilmenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Cenab-ı Allah bir daha hiç kimseye böyle bir afet yaşatmasın. Ancak yaşanabilecek afetlere karşı MEGSAŞ’ta üretim bandının tam kapasite çalışarak, Malatya nüfusuna yetebilecek kadar ekmek ve gıda üretimini sağlayabilecek bir kapasitesinin var olduğunu görmek bizleri memnun etmiştir" dedi.Tarımsal destekler hakkında da bilgi veren Milletvekili Ölmeztoprak, bu desteklerin sahaya yansıması için gayret ettiklerinin altını çizerek şöyle konuştu:"Fiyat zinciri ile alakalı, Bakanlıklarımız, Toprak Mahsulleri Ofisi ve yerel aktörlerimiz ile görüşmelerimiz ve istişarelerimiz devam ediyor. 2024 hububat alım fiyatları kapsamında ton başına makarnalık buğdayda 10 bin, ekmeklik buğdayda 9 bin 250, arpada 7 bin 250 TL olarak belirlendi. ÇKS’ye kayıtlı üreticilerimiz için ton başına buğdayda bin 750 TL, arpada ise 750 TL’ye kadar fark ödemesi desteği verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığımız kalitesine göre de bunu sınıflandırıyor. 2024 yılı için mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği kapsamında ise dekar başına 290 TL, 2025 yılı için de dekar başına 807 TL ödenecek. TMO da tüm çiftçilerimizin ürünlerini randevulu sistem ile alıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında ise tarım ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi, soğutulması kapsamında tesisleri 14 milyona kadar olan projelerde yüzde 50 hibe desteği veriliyor. Un fabrikaları ve un işleme tesisleri de bu kapsama dahil. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğe göre de hibeye esas proje tutarı KDV hariç 3 milyon alt limit, üst limiti de KDV hariç yeni tesis niteliğindeki başvurular için 14 milyon, kısmen yapılmış yatırımların desteklemesi için de 12 milyon, kapasite arttırımı için de 10 milyona yakın destekler ve hibeler olacak. Bunlar tarımsal üretimi desteklemek açısından önemli adımlar. Bu adımların sahaya yansımasını görmek için gayretlerimiz de devam ediyor."Fırıncı esnafını da ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Milletvekili Ölmeztoprak, daha sonra Malatya Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi, "Sayın Milletvekilimiz seçimden sonra bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Sorunlarımız ve taleplerimizle yakından ilgilenmiştir, her zaman esnafımızla iç içe olmuştur. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz kendisinden razıyız" diye konuştu.Milletvekili Ölmeztoprak da, "Şehrimizin dört bir yanında, gün doğmadan ekmeği aş yapan ustalarımızla buluştuk. Sofralarımızın vazgeçilmezi ekmeğin ardındaki emeği, karşılaşılan zorlukları ve çözüm yollarını değerlendirdiğimiz bu buluşmamızda, esnafımızın sesi olmak, onların yanında durmak en büyük sorumluluğumuzdur. Misafirperverlikleriyle bizleri ağırlayan Oda Başkanımız ve kıymetli fırıncı ustalarımızla, samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Fırınlarımızdaki üretimde buğday, siyez, kepek ekmeği ve mısır ekmeği çeşitliliğin artmış olması güzel bir sirkülasyonu da beraberinde getiriyor. AK Parti’mizin politikaları hem tarımsal politikaları hem de verilen destekler ve belirlenen referans fiyatlar önemli. Oda başkanlarımızın da talepleri oluyor. Maya ve un fiyatları, arz-talep dengesini sağlamak yönündeki talepleri istişare ediyoruz. Bizlerde oda başkanlarımız ile yakın diyalog içerisindeyiz. Malatya’mızda bir pide kültürü var. Bunun yanında obezite ile mücadele kapsamında siyez, kepe ve tam buğday ekmek üretiminin de taleplerin de arttığını gözlemledik. Gluten duyarlılığı olan vatandaşlarımız için de üretim bandı genişlemiş durumda. Bizler istişareye devam edeceğiz" dedi.