AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapmış olduğu görüşmeler ve istişareler sonucunda Gazi Kars’ta Et ve Süt Kurumu’nun İrtibat Bürosu’nun açılmasına karar verildi.Milletvekili Adem Çalkın, “İrtibat bürosunun açılmasıyla birlikte yöre insanımıza, yetiştiricilerimize sözleşmeli besicilik usulüyle üreticilere pazar ve fiyat garantisi sağlayacak. Kars’ımız ekonomisine katkı sunulmuş olunacak” dedi.Çalkın, “Bu şekilde, gölgedeki besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, güçlü tedarik zinciri oluşturulması, verim ve kırsalda istihdamın artırılması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektör için örnek bir model teşkil ettirilmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.Milletvekili Adem Çalkın, Et ve Süt Kurumu İrtibat Bürosu’nun Kars’ın hayvancılığına ve yetiştiricilere hayırlara vesile olmasını dileklerinde bulundu.Çalkın, destekleri için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu yetkililerine teşekkür etti.