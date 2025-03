Elazığ’ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan 4 bin yıllık geçmişe sahip medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, Ramazan ayında sessizliğe büründü.Elazığ’ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan 4 bin yıllık geçmişe sahip medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, Ramazan ayıyla birlikte adeta hayalet mahalleye döndü. İlkbahar renkleriyle huzur veren tarihi mahalle dron ile görüntülendi. Kent merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, Ramazan ayında en sessiz günlerini yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından her mevsim ziyaretçisi eksik olmayan Harput’ta, gün içerisinde tarihi mekanların boş kaldığı gözlemlendi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve Pisa Kulesinden bile fazla eğikliği ile tescillenen eğri minareyi de içinde barındıran Harput Mahallesi’ndeki sessizliğe bürünen sokaklar ve tarihi Harput Kalesi ve çevresindeki yapılar, görüntülere yansıdı.Harput’ta 4 yıldır çalışan Çağrı Rufai, bölgenin her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayarak, "Harput’umuz güzel. Gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Yeni işletmeler ve müzeler kazandırıldı. Şu an Ramazan sessizliği var. Ramazan dolayısıyla sakinlik yaşanıyor ancak Ramazan’dan sonra ciddi bir yoğunluk bekliyoruz" dedi.