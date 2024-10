Mardinli taş ustası Ali Solmuş, dededen ve babadan öğrendiği taş işçiliği ile Türkiye genelindeki tarihi ve mimari yapıların restorasyon işlerinde çalışıp eserleri aslına uygun şekilde restore ediyor.1994 yılında Mardin’de dünyaya gelen ve 6 yaşından itibaren dededen babadan gördüğü taş işçiliğini geliştirerek taş ustası olan Ali Solmuş, Türkiye’nin önemli tarihi yapılarında restorasyon işlerinde çalışıyor. İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultan Ahmet Camii, Edirne Selimiye Camii gibi önemli yapılar başta olmak üzere birçok yapının taş işçiliklerini yapan Solmuş, son olarak Van’ın Erciş ilçesindeki 2011 depreminde yıkılan Zortul Kümbetinin restorasyon işinde çalışıyor. Tarihi yapıların restorasyon işlerinin çok olması sebebiyle işlere yetişemediğini ifade eden Ali Solmuş, genelde geceli gündüzlü çalıştığını gençlere örnek olsun diye yaptığı çalışmaların görüntülerini sosyal medyada paylaşarak geleceğe ışık tutuyor.Bu işi çekirdekten beri yaptığını ifade eden 30 yaşındaki Ali Solmuş, “Babamızdan bize aktarılan bir meslek. 6 yaşından beri çekiç tornavida ile bu işe başladım. Hala da bu işi devam ettirmekteyim. Şu anda da il il dolaşıyoruz. Türkiye genelinde dedemiz, kız kardeşlerim, ablalarım, abilerim de bu işi yapıyor. Ailecek bu işi devam ettiriyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı eserleri onarıyoruz, günümüze kazandırıyoruz. Türkiye’nin en iyi gözdesi, en değerli gördüğü tarihi günümüze taşıyan Sultan Ahmet Camii, Selimiye Camii, Elazığ Harput Hamamını yaptık, hamam kaybolmuştu. Tamamen onu gün yüzüne çıkardık. Aynı şekilde Mardin’de Artuklu da bizim doğup büyüdüğümüz yerler olduğu için oraya daha çok hakimiz, oradaki konakları günümüze kazandırdık. Sultan Abdülaziz’in 1757’de yaptırdığı Ahırkapı Deniz Feneri eserini bitirip canlandırdık. Ayasofya’nın hemen altında bulunuyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’de çalıştık. Şu anda ben gençlerin öğrenmesi için de yaptığım yerleri bire bir kameraya çekerek görüntüsü yeni kuşaklar öğrensin Youtube kanalında paylaşıyorum. Bunları her zaman detaylı bir şekilde kameraya çekiyorum. Türkiye genelinde koşturmaya çalışıyoruz. Şu anda Van Erciş’teyiz. Benim abim mimar, ortanca abim de güzel sanatlar mezunu. Yani bu meslek okumaktan gelmiyor, babadan geliyor ama biz yine dedi ki resmiyete dökelim. Ailede okumayan benim çünkü ben hep çalıştım hala da çalışıyorum” dedi.Gençlere tavsiyelerde bulunan Solmuş, “Benim şu an gençlere tavsiyem kesinlikle bir meslek edinsinler. Meslekleri neyse onun üstünde ilerlesinler. Bu işi tamamen aşkla ve sevgiyle yapıyorum. Bu işe tutkuluyum ve buda halimizden belli oluyor. Mardin’de bizim evi görenler cami sanıyorlar. Bittikçe saray olduğunu anladılar. Bir köşk gibi, bizim hayatımız taş yani kül tablamız taş, masalarımız taş, kapı kapanmasın diye önüne koyduğumuz ağırlıkta bile heykel var. Her şey heykel yani televizyonun çerçevesi olsun kenarı olsun pencerelerimiz olsun hepsi eski tarihi eser gibi. Hepsi tamamen taş ve bu bizim ruhumuza işlemiş. Biz hala da taş ve restorasyon üzerinde ilerliyoruz ve ilerleyeceğiz değiştirmeyi de düşünmüyoruz” diye konuştu.