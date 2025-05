MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel at yarışları, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.Malazgirt Atçılar Derneği Başkanı Bülent Güvenir ve Nurettin Köyü Muhtarı Ekrem Dinç’in katkılarıyla Okçular Vakfı tarafından Malazgirt’e kazandırılan hipodromda düzenlenen yarışmaya çevre köylerden ve ilçe merkezinden birçok atlı katıldı. Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmada Nurettin köyünden Muhittin Gök "İmtihan" adlı atıyla birinciliğe ulaştı. Aslankaya köyünden Kerim Yıldız ikinci, ilçe merkezinden İbrahim Tutar ise üçüncü oldu.Yarışma sonunda açıklamalarda bulunan Muhtar Ekrem Dinç, "Bu topraklarda at sadece ulaşım aracı değil, bizim için bir kimliktir, bir ruhtur. Nurettin köyü olarak bu kültürü yaşatmak ve genç nesillere aktarmak adına bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm yarışmacılara ve halkımıza teşekkür ederim" dedi.Dernek Başkanı Bülent Güvenir ise "At kültürü Malazgirt’in özüdür. Gençlerimizin bu geleneği sürdürmesi bizi gururlandırıyor. Her yıl bu yarışları daha da büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.