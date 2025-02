Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, mezarlıklardan ayrılamıyor. Depremlerde iki oğlunu kaybeden Emine Duran, her cuma mezarlarını ziyaret ettiği çocuklarını biran olsun unutmadığını belirterek acı içerisinde yaşadıklarını anlattı.Malatya’da asrın felaketinde aradan geçen 2 yıla rağmen acılar hala ilk günkü gibi yüreklerde tazeliğini koruyor. Depremlerde bin 200’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği kentte, mezarlıklar yakınlarını kaybedenlerin ikinci adreslerine dönüşürken oğulları Gökhan (40) ile Eren Duran’ın (32) mezarlarını ziyaret eden Emine Duran tarif edilemez bir acı yaşadıklarını belirtti."Tanınmaz hale gelmişlerdi"Kent merkezi Niyazi Mısri Caddesi bölgesinde yeni kiraladıkları işyerlerinde temizlik yaparken depreme yakalanarak hayatlarını kaybeden iki oğlunun acısının ilk gün gibi taze olduğunu kaydeden Emine Duran, "Yeni kiraladıkları işyerinde temizlik yaparken depreme yakalanmışlar. Eren’in cenazesine depremin 5‘inci, Gökhan’ınkine ise 8’inci gününde ulaşabildik, tanınmaz hale gelmişlerdi" dedi."Dayanamam diye olay yerine hiç gitmedim"Hemen hemen her cuma günü Şehir Mezarlığı’nın yolunu tuttuklarını kaydeden Emine Duran, "Olay yerine dayanamadığım için hiç gitmedim. Gece gündüz acı içerisinde kıvranıyoruz. Her cuma günü de mezarlarını ziyaret ediyorum. Allah bizleri tez kavuşturur inşallah" diye konuştu