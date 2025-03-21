Malatya’da, ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9’u tutuklandı.Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki ve teknik takip sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin 987 adet sentetik ecza maddesi, 17,95 gram sentetik kannabinoid maddesi, 9,38 gram metamfetamin maddesi, 0,17 gram esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek ele geçirilirken, 10 zanlı gözaltına alındı.Polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.