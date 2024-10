Malatya’da gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Vali Seddar Yavuz, ilde gıda üretiminin geniş bir yelpazede gerçekleştiğini belirterek, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bal, unlu mamuller, şekerleme, yağlar, helva, pekmez, yumurta, tuz, kuruyemiş ve pastacılık ürünleri gibi birçok sektörde faaliyet gösteren işletmelerin hem iç pazara hem de komşu ülkelere ihracat yaptığını vurguladı.Vali Yavuz, üretim süreçlerinin sıkı denetimlerle kontrol altında tutulduğunu ifade ederek, gıda üreten işletmelerin HACCP sistemi doğrultusunda gerekli belgeleri aldığını ve düzenli olarak denetimlerden geçtiğini söyledi. Denetimler, üretimden tüketime kadar her aşamada hijyen ve sağlık risklerine karşı yürütülüyor.Denetim Raporu: 75 İşletmeye 3,2 Milyon TL Ceza2024 yılı içerisinde Malatya’da toplamda 9 bin 665 denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 94 adet numune alındı ve gıda kodeksine aykırı üretim yaptığı belirlenen 75 işletmeye yaklaşık 3,2 milyon TL para cezası kesildi. Ayrıca, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen dört işletme kamuoyuna duyuruldu.“En İyi Denetçi Tüketicidir”Vali Yavuz, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti ve vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Halkın, gıda alırken karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı’na veya Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmesini istedi. “En iyi denetçi, tüketicinin kendisidir” diyen Yavuz, tüketicilerin duyarlılığı sayesinde gıda güvenliğinin daha da güçlü bir şekilde sağlanacağını vurguladı.Malatya’da gıda güvenliği, sıkı denetimlerle korunmaya devam ediyor ve vatandaşların güvenle tüketim yapabileceği bir ortam oluşturuluyor.