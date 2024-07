Malatya Yeşilyurt merkezli 4.3 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Kentte son 12 saatte 4’ün üzerinde 2 deprem meydana gelirken son depreme canlı yayın sırasında yakalanan yerel TV sunucusunun panik anları dikkat çekti.Malatya Yeşilyurt merkezli 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 12.54’te yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Malatya ile birlikte çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Deprem sonrası bazı vatandaşlar panik yaşarken an itibariyle olumsuz bir durumun olmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Yerel TV sunucusu depreme canlı yayında yakalandıÖğle saatlerinde meydana gelen 4.3 şiddetindeki depreme yerel ERTV sunucusu canlı yayında yakalandı. Yayın esnasında haberleri sunan kadın sunucu, deprem sarsıntısıyla birlikte panik yaşadı. Sunucunun, "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" sözleri ise dikkat çekti.Bakan Yerlikaya: "3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur"Öte yandan depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Yeşilyurt’ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.Son 12 saatte 4’ün üzerinde 2 deprem meydana geldiÖte yandan kentte son 12 saatte 4’ün üzerinde 2 deprem meydana gelmesi ise dikkat çekti. Gece saat 00.41’de Yeşilyurt merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.54’te yine Yeşilyurt merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.