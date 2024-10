Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10. kez düzenlenecek olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 25 Ekim-3 Kasım 2024 tarihleri arasında kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Fuarla ilgili basın toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem ve pandemi sonrası şehrin kültürel olarak yeniden canlanmasında fuarın büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.Malatya Yeni Nikah Sarayında fuar öncesi gerçekleşen basın toplantısı ile Cuma günü başlayacak olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı ile ilgili detaylar paylaşıldı.basın toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuarın sadece bir kitap organizasyonu olmadığını, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma iradesinin bir simgesi olduğunu vurguladı.Başkan Er, konuşmasında şunları söyledi:“Malatya, deprem ve pandemi gibi büyük felaketlerin ardından zor bir süreç geçirdi. Şehrimizi yeniden inşa ederken sadece fiziksel olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da büyük adımlar atmamız gerekiyor. Kitaplar, bizlere bu yeniden inşa sürecinde ilham veren, yaralarımızı saran en önemli kaynaklardır. Bu bilinçle, 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nı ‘Kitabın ruhuyla yeniden’ mottosuyla hayata geçiriyoruz. Kitaplar sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda sabır, dayanışma ve umut da aşılar. Biz de Malatya’nın geleceğini kitapların ilhamıyla inşa etmeyi hayal ediyoruz.”“Fuar, Malatya’nın kültürel canlanmasına büyük katkı sağlayacak”Sami Er, fuarın sadece bir ticari etkinlik olmadığının altını çizerek, kültür, sanat ve edebiyatın buluştuğu bu organizasyonun şehrin her kesimine hitap ettiğini belirtti. Er, “Bu fuar, düşüncelerin ve umutların paylaşıldığı, insanların bir araya gelip birbirine dokunduğu bir buluşma noktasıdır. Depremin ardından ruhlarımızda oluşan boşlukları, kitabın ruhuyla dolduracağız. Kitap fuarları, insanların birbirine dokunmasını sağlar ve şu an Malatya’nın en çok ihtiyaç duyduğu şey budur: Birlik olmak, el ele vermek ve dayanışma ruhunu büyütmek” ifadelerine yer verdi.Başkan Er, fuarın Malatya için sadece bir etkinlik değil, şehrin yeniden ayağa kalkma iradesinin bir sembolü olduğunu vurguladı. Er, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Her bir kitabı, Malatya’nın yeniden doğuşuna bir tuğla olarak görüyoruz. 2012 yılında ilk kez düzenlediğimiz bu fuar, her yıl büyüyerek Türkiye’nin en önemli kitap fuarlarından biri haline geldi. 2012’de 5.200 metrekare alanda başlayan fuarımız, bugün 15.000 metrekarelik bir alanda kitapseverlere kapılarını açıyor. Bu yıl fuarda 150 yayınevi ve 250 yazar yer alacak, toplamda 400 imza etkinliği ve 60 panel düzenlenecek.”“Genç nesiller için büyük bir fırsat”Sami Er, özellikle genç nesillerin bu fuardan büyük fayda sağlayacağını belirterek, “Belediyemizle birlikte 100 binden fazla öğrenciyi bu yıl fuar alanına taşımayı hedefliyoruz. Bu fuar, çocuklarımız ve gençlerimiz için büyük bir fırsat sunuyor. 150’den fazla okulda yazar-öğrenci buluşmaları gerçekleştireceğiz ve öğrencilerimiz sevdikleri yazarlarla bir araya gelme imkânı bulacak.” Şeklinde konuştu.Fuar süresince sadece kitapların sergilenmeyeceğini, yazarlar, akademisyenler ve kanaat önderleriyle çeşitli söyleşi ve panellerin de düzenleneceğini belirten Er, “Yurt içinden ve yurt dışından gelen 250 yazar, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla buluşacak. Bu büyük organizasyon, sadece Malatya’nın değil, Sivas, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden de büyük ilgi görecek” şeklinde konuştu.“Ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak”Sami Er, fuar alanına ulaşım konusunda da vatandaşlara kolaylık sağlanacağını belirterek, “25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında her gün sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında fuarımız açık olacak. Vatandaşlarımızın fuara rahatça ulaşabilmesi için her yarım saatte bir ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğiz. Ayrıca, trambüs durağından fuar alanına sürekli seferler olacak” dedi.Başkan Er, son olarak tüm Malatyalıları ve çevre illerden gelen kitapseverleri fuara davet ederek, “Edebiyatın, sanatın ve kültürün keyfini hep birlikte çıkaracağız. Bu fuar, Malatya’nın yeniden doğuşunun bir simgesidir ve tüm vatandaşlarımızı, özellikle aileleriyle birlikte bu güzel etkinliğe katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.“Kitaplar, umutlarımızı yeniden yeşertecek”Basın toplantısında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise fuarın şehrin yeniden inşasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Vali Yavuz, “Depremle sarsılan şehrimizde kitaplar, sadece bilgi değil, umut da verecek. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu etkinlik, aynı zamanda kültürel ve sosyal hayatımızın canlanmasına büyük katkı sağlayacak. Çocuklarımız ve gençlerimizin kitaplarla buluşması, geleceğimiz için son derece önemli” dedi.Vali Yavuz, fuarın tertip ve düzeni için tüm imkanları seferber edeceklerini belirterek, “Bu büyük organizasyona destek vereceğiz ve çocuklarımızın yazarlarla buluşmalarını teşvik edeceğiz” diye konuştu.10 gün boyunca devam edecek fuarda, çeşitli söyleşi, panel ve imza günlerinin yanı sıra öğrenci-yazar buluşmaları gerçekleştirilecek. Organizasyona 200 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.