MABESEM tiyatro kursiyerleri, "Gölge Oyunu" adlı tek perdelik oyunla sahneye çıktı. Dram ve komediyi ustaca harmanlayan oyun, sanatseverlerden tam not aldı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam eden uygulamalı tiyatro kurslarının eğitmen ve kursiyerleri, büyük bir başarıya daha imza attı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sanatın her alanında sürdürdüğü desteklerle hayat bulan bu tür etkinlikler, hem yerel yeteneklerin keşfedilmesine hem de Malatya’daki kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlıyor. Bu bağlamda Fatih Akgün’ün yazıp yönettiği, 6 yetenekli oyuncunun da sahne aldığı "Gölge Oyunu" adlı tek perdelik tiyatro oyunu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nin çok amaçlı salonunda sanatseverlerle buluştu.Dram ve komediyi ustaca harmanlayan Gölge Oyunu etkileyici hikâyesi, başarılı oyunculuk performansları ve güçlü sahne tasarımıyla izleyicilerden tam not aldı. Dramatik örüntüsü kadar ses ve ışık kurgusuyla da dikkat çeken oyun, tiyatro severler tarafından büyük ilgi gördü. Salonun tamamını dolduran seyirciler, final sahnesinin ardından ekibi uzun süre ayakta alkışlayarak oyunla ilgili beğenilerini dile getirdi. Sanatseverlerin yoğun ilgisi ve beğenisiyle sahnelenen Gölge Oyunu, tiyatroya gönül veren kursiyerlerin özverili çalışmalarıyla hayata geçirilirken, Malatya’da sanatın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği büyük desteklerle düzenlenen bu anlamlı etkinliklerin, ilerleyen dönemlerde de yeni sahne performanslarıyla sanatseverlerle sunulacağı bildirildi.