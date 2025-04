Atatürk Üniversitesi‘nin ev sahipliğini yaptığı ve "Yetenek Her Yerde" anlayışıyla yola çıkan KUDAKAF’25, iki gün boyunca kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını genç yeteneklerle buluşturacak.Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, 8 bölge üniversitesinin paydaşlığında düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF’25), genç yeteneklerle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olacak. KUDAKAF’25; Atatürk Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bayburt, Bingöl, Erzincan Binali Yıldırım, Erzurum Teknik ve Kars Kafkas Üniversiteleri’nin katılımıyla yapılıyor. Kariyer fuarının bu iş birliğiyle, bölgesel kalkınmayı desteklerken ulusal ve uluslararası ölçekte etki alanını genişlettiği vurgulandı. 2025 yılında "Turizm Başkenti" ilan edilen #Erzurum’un tarihi ve kültürel zenginliği, bu büyük organizasyona ayrı bir değer katması bekleniyor. KUDAKAF’25’in açılışına AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, STK temsilcileri, iş insanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda Erzurum Mehteran Takımı’nın ve Erzurum Halk Oyunları ekibinin gösterileri ilgi ile izlendi. Açılış programında sponsorlara plaket verildi ve stantlar gezildi."Gençlerimizi her anlamda geleceğe hazırlamalıyız"Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açılış konuşmasında geleceğe umutla bakan, vatanına ve milletine bağlı bireyler yetiştirme ülküsüyle çıktıkları bu yolda; bölgedeki üniversiteler olarak omuz omuza verdiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil, hayatın her alanına hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Atatürk üniversitesinin koordinasyonunda 9 üniversitenin güçlü paydaşlığıyla düzenlenen bu büyük organizasyon, öğrencilerimizi kamu ve özel sektörün değerli temsilcileriyle bir araya getirerek, kariyer yolculuklarında onlara yeni kapılar aralamayı amaçlıyor. Bu buluşma, yalnızca bir iş ve staj fırsatı sunmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Gençlerimizin kendilerini keşfetmelerine, hayallerine yön vermelerine ve ülkemizin kalkınma hedeflerinde aktif rol almalarına imkân tanıyor" dedi."Emeği geçen herkese teşekkür ederiz""Unutulmamalıdır ki, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli yapı taşları, bilgili, üretken ve idealist gençlerimizdir. İşte bu fuar, onların potansiyelini harekete geçirecek, yerli ve milli kalkınma hamlelerimizin temeline sağlam harçlar koyacaktır." diyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu,"Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, öğrencilerimize ilham verici karşılaşmalar, sektör temsilcilerine ise nitelikli insan kaynağı ile buluşma fırsatı sunan verimli bir fuar diliyorum. Bu birliktelik, ülkemizin geleceğine duyduğumuz inancın en güçlü göstergesidir. 2025 yılında EİT Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti olan bu kadim şehrimizde, bugünkü buluşmamızın heyecanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın ve Bakanlarımızın yarınki teşrifleriyle daha da artacaktır" şeklinde konuştu.KUDAKAF’25, 25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleşecek.