İÇİMİZ YANA YANA İZLEDİK

Nesine 2. Lig Play-Off İlk Maçı’nda Van Atatürk Stadı’nda oynanan maçın başından sonuna kadar talihsizliklerle dolu olduğunu ifade eden Başkan Koca taşlı saldırılarda bulunan Vansporlu taraftarların birçok Elazığsporlu futbolcumuzun yaralanmasına sebep olduğunu Maç sonunda ise Elazığ il protokolü ile takım otobüsünü taş yağmuruna tutan Vanlıların, Türk futbolunda utanç dolu bir gecenin yaşanmasına vesile olduğunu içimiz yana yana izledik dedi.

BU UTANÇ TÜM FUTBOL CAMİASINA YAPILMIŞTIR

Elazığ Kent Konseyi ile Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca yayımladığı yazılı mesajla yapılanların utanç verici olduğunu belirterek, “Bu sadece Elazığspor’a değil, Elazığ’a ve Türk futbol camiasına yapılmış bir saldırıdır” dedi.

“FUTBOLCULARIMIZ MERTÇE MÜCADELE ETMİŞTİR”

Başkan Koca açıklamasında; “Elazığsporumuz maç öncesinden başlayarak ağır tahriklere maruz kalmıştır. Her türlü çirkefliğe ve saldırıya ilk dakikadan itibaren maruz kalan futbolcularımız mertçe mücadele etmiştir. Skor her ne kadar istediğimiz gibi olmasa da teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tamdır.

FİNALE ALTIN HARFLERLE ADIMIZI YAZACAĞIZ

26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan karşılaşmada taraftarlarımız başta olmak üzere yediden yetmişe tüm Elazığlıların desteğiyle Van’ın rövanşını Vanlıların yaptığı gibi kafa göz kırarak değil fileleri yırtarak alacak adımızı Finale altın harflerle yazdıracaktır.

“ŞEHİR OLARAK 26 MAYIS’A ODAKLANIYORUZ"

Van’da her yönüyle yaşadığımız bu ciddi ve acı deneyimin şehir ve şehir insanı olarak kenetlenmemize vesile olacaktır. Bu nedenle Van’da yaşanılanları Vanlıların ayıp hanesine yazıyor futbolcularımıza ve şehir Erkan’ına yapılanları büyük bir teessürle kınıyor, teessüf ediyor, 26 Mayıs karşılaşmasına odaklanıyoruz.

STADIMIZIN İÇİNİ DIŞINI DOLDURALIM

Bu vesile ile yaşananlardan yola çıkarak sağduyu ve büyük bir olgunlukla ve de aynı coşku ve heyecanla tüm halkımızı 26 Mayıs günü şehrimizin en önemli markası olan gözbebeğimiz Elazığspor’umuza destek olmak için stadımızın içini ve dışını doldurup oyuncularımızın şevkini arttırmaya davet ediyoruz.

DIŞARIDAKİ ELAZIĞLILARA ÇAĞRI

Sadece Elazığ’daki Elazığlılara değil il dışındaki Elazığlılara da çağrıda bulunan Başkan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

O gün, bu gündür diyerek çıktığımız yolu başarıyla tamamlamaya ramak kaldı. O gün 26 Mayıs’tır. Türkiye’nin her yerinden bütün Elazığlıları ve kalbi Elazığ için atanları Elazığ’a davet edip takımımıza destek için ses olmaya çağırıyoruz.

KAMUYA AİT MİSAFİRHANELERDE AĞIRLAYALIM

Bu bağlamda da Elazığ Valimizden ricamız şudur: takımına destek için yurdun 4 bir yanından Elazığ’a gelecek olanları kamuya ait misafirhane ve pansiyonlarda ağırlayalım.

OTEL İŞLETMECİLERİMİZ DE DESTEK OLMALI

Aynı şekilde Turizm ve otel İşletmecilerimiz de katkı adına ilimize gelecek olan misafirlerimizi bila bedel veya tenzilatlı ağırlayarak birlik ve beraberlik nasıl olunur bir takım için yürekler nasıl bir olur gösterelim.

GEÇMİŞ OLSUN

Van’da yaşadıkları sıkıntılardan dolayı oyuncular ve takımına destek için Van’a gidenlere yaşadıkları saldırılardan dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Koca açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı.

Beklenen gün gelecekse çekilen çileler kutsaldır. Bu vesileyle yaşanılanların galibiyete vesile olmasını diliyor İl protokolümüz başta olmak üzere Van’da sıkıntı yaşayan tüm değerlilerimize geçmiş olsun diyorum.