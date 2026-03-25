Yapılan görüşmeler süresince çalışanların talep ve beklentileri doğrultusunda hareket edilerek, üyelerle sürekli istişare halinde bir süreç yürütüldü. Bu kapsamda imzalanan sözleşme ile çalışanlara %50 oranında zam sağlanarak önemli bir kazanım elde edildi. Söz konusu artış, çalışanlar arasında büyük bir memnuniyet oluşturdu.

İmza töreni, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa arasında gerçekleştirildi.

Sürecin başından itibaren sergilediği ılımlı ve yapıcı yaklaşım, emekçinin yanında duran duruşu ve çözüm odaklı tutumu dolayısıyla Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan’a teşekkür edildi.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa yaptığı açıklamada, elde edilen kazanımın tüm çalışanlara ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederek, “Üyelerimizle sürekli istişare halinde yürüttüğümüz bu süreçte önemli bir kazanım elde ettik. Birlik ve dayanışma içerisinde emek mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

