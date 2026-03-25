Türkiye’nin lider enerji şirketlerinden Aksa Elektrik’in çocukların hayal gücünü desteklemek ve enerji bilincinin erken yaşlarda gelişmesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği “Geleceğin Enerjisi” Resim Yarışması için başvurular 25 Mart 2026 tarihinde başladı. Aksa Elektrik’in çocuklar ve gençler odağında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarını bir araya getiren “Gücümüz Yarınlarımız” platformu kapsamında düzenlenen yarışma, çocukların enerji bilinci konusunda erken yaşta farkındalık kazanmalarına ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çocuklar geleceğin enerji dünyasını resimlerle anlatacak

Yarışmaya, 7–10 yaş arasındaki çocuklar geleceğin enerji dünyasını hayal güçleriyle yorumladıkları resimlerle katılabiliyor. Yarışmaya gönderilecek resimlerin 35 x 50 cm ölçülerinde hazırlanması gerekiyor. Çalışmalar kurşun kalem, pastel boya, sulu boya, keçeli kalem veya kuru boya gibi farklı tekniklerle yapılabiliyor. Başvuru için hazırlanan resmin fotoğrafının çekilerek Aksa Elektrik’in resmi internet sitesindeki başvuru sayfasına yüklenmesi yeterli oluyor.

Başvurular 19 Nisan 2026 tarihine kadar Aksa Elektrik’in resmi internet sitesi üzerinden kabul ediliyor. Her katılımcı yarışmaya yalnızca bir eser ile başvurabiliyor, başvurular ise öğrencilerin veli veya yasal temsilcileri tarafından gerçekleştiriliyor.

Yarışma sonunda jüri tarafından yapılacak değerlendirme ile ilk üçe giren eser sahipleri çeşitli ödüller kazanacak. Yarışmada birinciye Samsung Galaxy Tab A11+ 8GB 256GB tablet, ikinciye WIKY Watch 5S akıllı çocuk saati, üçüncüye ise resim seti verilecek. Ayrıca yarışma kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışta bulunulacak. Kazananlar Aksa Elektrik’in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.