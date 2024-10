Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, düzenli olarak makamında düzenlediği kabul gününde vatandaşlarla bir araya gelerek birebir görüşmeler gerçekleştirdi.Devletin çözüm odaklı yaklaşımı çerçevesinde her bir talebi dinleyen Kaymakam Çelik, sorunların hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşması için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Vatandaşlar, eğitim, sağlık, sosyal destek ve imar gibi birçok konuda taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu.Kaymakam Çelik, “Devletimizin görevi, vatandaşlarımızın her türlü sorununa çözüm üretmek ve hayatlarını kolaylaştırmaktır. Biz de bu anlayışla çalışıyor, halkımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Devletimiz her zaman sahada ve vatandaşlarımızın yanında olacaktır’’ dedi.