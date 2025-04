Kars’ta Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk heykeline çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Törende konuşan Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, "Köklü bir tarihe sahip olan, tecrübe, bilgi ve birikimiyle öne çıkan Türk Polis Teşkilatımız, tam 180 yıldır halkımızın huzur ve refahını sağlama görevini büyük bir fedakârlık, sabır ve cesaretle yerine getirmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliğini koruma amacının yanı sıra, devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan teşkilatımız, bu uğurda gerektiğinde canını ortaya koymaktadır. Suçların işlenmeden önlenmesi, işlenen suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması gibi kritik görevlerde sorumluluğunun bilinciyle hareket eden Türk Polisi, sürekli olarak kendini geliştiren, yeniliklere açık bir yapıya sahiptir ve her geçen gün çağın gereklerine dinamik bir şekilde uyum sağlama anlayışı içerisindedir" dedi.Saka, "Kuruluşundan günümüze kadar her şartta hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve üstün bir görev bilincini ilke edinen Türk Polis Teşkilatımız, demokratik toplum düzeninin korunmasını ve sürdürülebilirliğini temel amaçlarından biri olarak benimsemiştir. Her görevde özverili bir şekilde hareket eden bu değerli teşkilat, milletimizin güvenine layık olabilmek adına zaman ve mekân gözetmeksizin görevi başında bulunmuş ve bulunmaya da devam etmektedir. Milletimizin ihtiyaç duyduğu her an yanında duran ve hizmete hazır olan bu onurlu yapının barış ve güven ortamının tesisindeki önemi büyüktür. Bu duygu ve düşünceler ışığında, görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren, ilimizdeki tüm personelimiz başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışan Türk Polis Teşkilatımızın değerli mensuplarının 10 Nisan Polis Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum. Görevi başında şehadete ulaşmış kahraman polislerimizi rahmetle yâd ediyor; gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.Etkinlikler çerçevesinde daha sonra Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlikte Kur’an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli, şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.Düzenlenen törene Mehmet Ömür Saka, Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Muhsin Ağçay, gaziler ve polis memurları katıldı.