Kars’ta, kadına şiddete dikkat çekildi.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” dolayısıyla Kars Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik ilgili kurumların desteği ile toplumun tüm kesimlerinin duyarlı olması için bilgilendirme yapıldı.Kars Valisi Ziya Polat ve beraberindekiler stantları gezerek yetkilerden bilgi aldı. Etkinlikte, kurulan panoya Polat ve beraberindekiler, ellerini turuncu boya ile kaplayarak el izlerini bıraktı.Etkinlikte konuşan Vali Ziya Polat, “1 sayısı bile çok fazla, 1 sayısının 1 can ifade ettiğini anlamamız lazım. Bununla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, STK’larımızla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor, edecektir. Eğer kadına cinayetin bir insanlık suçu olduğunu anlamamız, anlatmamız lazım. Biz hem Türk milleti hem Müslüman Türk milleti olarak imanımızla, inancımızla, örfümüzle, adetimizle kadın baştacıdır, evimizin direği annedir, eştir. Biz bu imamla ve inançla nesillere anlatmak zorundayız” dedi.Kars’ta bilgilendirme faaliyetleri çok iyi gittiğini ifade eden Polat, “Bunu genele yaymamız lazım, vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek lazım. Şiddete uğrayan kadınlarımızı koruma altına alıyoruz zaten ancak şiddet görmeden yani şiddeti konuşmadan bu dünyada karı, koca, eş ne olursa olsun her türlü şiddete karşı olduğumuzu, her türlü şiddete devletin cezai müeyyidesi olduğu ancak biz cezai müeyyidesi değil, bunu bizim zaten günah ve suç olduğu inancı lazım” diye konuştu.Bedesten Bölgesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere, Kars Belediyesi, Kars Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kars Barosu gibi kamu kurum ve kuruluşları ile kadın kooperatifleri tarafından açılan stantlarda, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması anlatıldı. Stant açan paydaş kurumlar, Karslılara hazırladıkları broşür ve kırmızı karanfil dağıttı.