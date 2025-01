Kars’ın tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Ani Ören Yeri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani ziyaretçilerini adeta hayran bırakıyor.Binlerce yıllık tarih ziyaretçileri mest ediyorTarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve "1001 Kilise Şehri" olarak anılan Ani Ören Yeri, Orta Çağ’dan kalma kiliseleri, camileri ve surlarıyla adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Tarihi dokusuyla hayran bırakan ören yeri, fotoğrafçılardan tarih meraklılarına kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini kendine çekiyor.Ani Ören Yeri’nde ziyaretçilere rehberlik yapan Bengül Toprak, "Sömestir dönemi olduğu için yoğun; her yerden, her şehirden insanlar geliyor. En yoğun sezon diyebiliriz. İnsanlar kış döneminde buranın doğal güzelliğini yaşamak için seçtikleri sezon oluyor” dedi.“Kars ekonomisine katkı sağlıyor”Ani’ye olan ilginin artması, Kars ve çevresindeki esnafa da ekonomik olarak katkı sağlıyor. Turizm hareketliliği sayesinde bölgedeki restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya satıcıları daha fazla ziyaretçi ağırlıyor.UNESCO Dünya Miras Listesi’ne yer alan ve ilk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani Örenyeri, her gün kapılarını ziyaretçilerine açıyor.Yaklaşık 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu’ya ilk giriş kapısı olan "Dünya kenti" Ani’ye gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede Anadolu’da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.