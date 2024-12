Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer ile birlikte, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’daki Et ve Balık Pazarı esnaflarını ziyaret etti.MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, deprem sürecinde Malatya’dan ayrılmayan esnaflara teşekkür etti. Ayrıca, şehirdeki çarşı kültürünün korunması gerektiğini vurgulayarak, Et ve Balık Pazarı’nın da bu kültüre uygun şekilde inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Karademir, esnafların daha iyi bir ortamda hizmet verebilmesi için gereken desteği alacaklarına inandıklarını ifade etti. Ayrıca, şehre yapılan yeni yapılarla birlikte, şehir hafızasının silinmemesi gerektiğine dikkat çekti.Yusuf Küçer ise, MAGİNDER’e teşekkür ederek, Esnafların her zaman yanında olduklarını söyledi. Et ve Balık Pazarı’nın yeni yerinin yapılmasını dört gözle beklediklerini belirtti. Ayrıca, depremler sonrasında ağır hasar gören ve yıkılan adliye binasının bulunduğu alandaki Büyükşehir Belediyesi’ne ait kapalı otoparkta, Et ve Balık Pazarı esnaflarıyla istişarelerde bulunuldu.Ziyaret sırasında, deprem bölgesindeki esnafların vergi borçları, SGK ve Bağ-Kur borçlarının silinmesi talep edildi ve esnafın desteklenmesi gerektiği vurgulandı. MAGİNDER ailesi, esnafın sesini duyurmak ve şehri ayağa kaldırmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.