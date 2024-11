Elazığ’da bu sene karın erken yağması ve 1 Aralık tarihinin yaklaşmasıyla araç sahipleri lastikçilere akın etti.Meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı Elazığ’da etkili oldu. Karın bun sene erken yağması ve aynı zamanda zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı 1 Aralık tarihinin yaklaşmasıyla araç sahipleri lastikçilere akın etti. Lastikçiler önünde uzun kuyruklar oluşurken oto lastik ustaları ise taleplere yetişebilmek için fazla mesai harcamaya başladı.Kış ayının erken gelmesinden dolayı fazla yoğunluğun olduğunu belirten oto lastik ustası Muhammet Emre Kaya, “1 Aralık itibariyle ticari araçlarda zorunlu olan lastik takma uygulaması başlayacak. Havaların 7 derece altına düşmesiyle birlikte kışlık lastik takılması gerekiyor. Hususi araçlarda kışlık lastik zorunlu değil ama can ve mal güvenliği için takılması gerekiyor. Yoğunluğumuz zaten vardı fakat kar yağmasıyla birlikte araç yoğunluğumuz çok fazla oldu. Gece yarısına kadar çalışıyoruz. Günlük ortalama 50’ye yakın araç geliyor. Bizde elimizden geldiği kadar müşterilerimizi yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.Kar yağışının bir anda geldiğini aktaran müşterilerden Mehmet Çiftçi, “Dün randevu aldım bugün de aracın lastiklerini değiştirmeye geldim. Hava şartları zorunlu. Kış lastiğini can ve mal güvenliği için taktırmak zorundayız. Diğer sürücülerin de bir an önce kışlık lastiklerini taktırmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.