Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çilesiz Semt Pazarı’nda ’Tarlada Emeğim, Sofrada Ekmeğim’ adlı etkinlikte ’Mayalı Ekşili Ekmek Yarışması’nı Kadiruşağı Mahallesi sakini kadınlar kazandı. Yöresel ürünlerin bulunduğu stantlara ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Yeşilyurt’un damaklarda farklı bir lezzet bırakan yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Çilesiz Semt Pazarı’nda ‘Tarlada Emeğim, Sofrada Ekmeğim’ adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar, yöresel türküler eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin girişimleri neticesinde coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazanan mayalı ekşili ekmeğin tanıtımını yapmak amacıyla gerçekleşen ‘Mayalı Ekşili Ekmek Yarışması’nda ise heyecanlı anlar yaşandı. 14 farklı mahalleden kadınların katıldığı yarışmada birinci Kadiruşağı Mahallesi, ikinci Tepeköy, üçüncü Cafana Mahallesi’nden katılan kadınlar oldu. Dereceye giren yarışmacıların ödülleri ise düzenlenen törenle takdim edildi. Törende ayrıca yarışmanın jüri heyetine teşekkür plâketleri takdim edildi.Yarışmanın jüri heyeti başkanlığını yapan tarihçi-yazar Nezir Kızılkaya, “Şehrimizin ve ilçemizin kadim değerlerinin ön plana çıkartılması bakımında güzel bir yarışma ve etkinlikler oldu. Yemek kültürü ülkelerin, şehirlerin ve ilçelerin tanıtımı açısından önemli bir seviyeye geldi. Dünyada turizm sektörünün yol haritasını belirleyen ve etkileyen çok önemli bir unsura dönüştü. Yapılan bir araştırmada yerli ve yabancı turistlerin yüzde 88’i gittikleri yerlerin öncelikle mutfağını ve yemeklerini seçiyorlar. Özellikle yerel lezzetlerin coğrafi işaret tescil belgesi alması ve desteklenmesi önemlidir. Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin destekleriyle kurulan, benim de içinde olduğum ekibin çalışmaları neticesinde bugüne kadar 22 yerel ürünün tescil belgesi alındı. Bir ilçe için bu büyük başarıdır, bunun nimetlerini ilerleyen yıllarda göreceğiz. Ekmek ise sofraların vazgeçilmez bir tadıdır. Bugün de mayalı ekşili ekmeğimizin tanıtılması açısından güzel bir yarışma tertip edildi. Bizler de jüri heyeti olarak ekmekleri titizlikle değerlendirdik, yarışmaya katılan tüm mahallelerimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.Kadın çiftçiler adına konuşan üretici Tuba Çiçek ise, kadın üreticilerin hayatın her alanına değer kattığını belirterek, "Tarlasında, bahçesinde, evinde gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin emekleri her türlü takdirin üzerindedir. Kadın üreticilerimizin emeklerinin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunun ön plana çıktığı bugünkü etkinliği düzenleyen Belediye Başkanımıza tüm kadın çiftçiler adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, tüm kadın üreticiler adına Tuba Çiçek’e günün anısına hediyeler takdim etti.Malatya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, yaptıkları konuşmalarda Malatya’nın geleneksel lezzetlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınması bakımından önemli bir tanıtım programı olduğunu ifade ederek, Başkan Geçit’e teşekkürlerini sundular.Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Malatya ve Yeşilyurt’un kültürü, gastronomisi ve tarımsal ürünlerinin tanıtımına katkı sunan özel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Başkan Geçit, “İlçemizin farklı bölgelerinden gelen hünerli kadınlarımız tarafından hazırlanan doğal ürünlerin yer aldığı yöresel ürünler stantlarımız büyük ilgi gördü, kadınlarımız hem yöresel lezzetleri tanıttılar hem de satışlarını yaparak ev bütçelerine katkı sundular. Her yönüyle ilçemizin imajına, kimliğine, gastronomisine, tarihine ve kültürüne yakışan bir etkinliğe başarıyla ev sahipliği yaptık. Coğrafi işaret tescil belgeli mayalı ekşili ekmeğimizin tanıtımını yapmak amacıyla düzenlediğimiz ekmek yarışmamıza gösterilen ilgi ise bizleri mutlu etti. Yarışmada birbirinden lezzetli ekmekler hazırlandı, gelenlere ikram edildi, festival havasında bir ortam oluştu. 14 farklı mahalleden katılan kadınlarımızın hepsi bizim için birincidir. Kaybedeni olmayan bir yarışma olarak görüyoruz. Burada kazanan Yeşilyurt’un gastronomisidir, kültürüdür ve tarihidir. Burada vermemiz gereken bir mesaj var o da üreten toplumların asla kaybetmedikleridir" dedi.Ödül töreninin ardından yarışmacılar tarafından hazırlanan mayalı ekşili ekmekler gelen davetlilere ikram edildi.