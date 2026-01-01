Şube Başkanı Gökhan Arpa, yönetim kurulu üyeleri ve yol arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında; Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı Su Arıza Servisi ve Kanalizasyon Birimi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Birimi ile İtfaiye Müdürlüğü’nde görev yapan üyelerle bir araya geldiler.

Ziyaretlerde, gece gündüz demeden görev yapan emekçilere teşekkür edilerek, 2026 yılının emek, dayanışma ve birlik ruhu içerisinde geçmesi temennisinde bulunuldu. Yeni yılın; birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği, umutların tazelendiği ve hep birlikte yeni bir döneme yürünülen bir yıl olması dile getirildi.

Gecenin son durağı olan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ziyaretinde ayrıca Elazığ Valisi Sayın Numan Hatipoğlu, Milletvekilleri ve Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları da itfaiye personelini ziyaret ederek, emekçilerle birlikte 1 Ocak 2026’ya “merhaba” dediler.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, yeni yılda da emekçilerin hak ve hukukunu savunmaya, sahada olmaya ve üyelerinin yanında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Emek varsa, Hizmet-İş vardır.

Birlikte güçlüyüz.