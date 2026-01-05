Türkiye Emlak Müşavirleri Fedarasyonu (TEMFED) yönetim kurulu üyeleri ve El - Aziz Emlakçılar ( ELZEMDER) derneği olarak üyelerin haklarını korumak amacıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yazışmalar başlatılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yasalaşan yeni düzenleme ile birlikte belirli meslek gruplarına yıllık sabit harç ödeme zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda; büyük şehirlerde faaliyet gösteren emlak işletmeleri 40.000 TL, diğer illerdekiler ise 20.000 TL yıllık harç ödeyecek. Sektörün halihazırda zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini belirten Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri GÜLYÜZ kararın yeniden gözden geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız;

ESNAF AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR!

Başkan GÜLYÜZ, emlak sektörünün son yıllarda ilan portalı ücretleri, yüksek kira bedelleri, oda aidatları ve sertifika giderleri gibi kalemler nedeniyle ciddi bir maliyet baskısı altında olduğunu vurguladı. İşlem hacminin düşmesine rağmen vergisini veren dürüst esnafın hedef alındığını belirten Gülyüz, şu ifadeleri kullandı:"Üyelerimiz tüm belgeleriyle kayıtlı biçimde çalışarak devletine vergisini ödemekte ve istihdam sağlamaktadır. Düşen işlem hacmi ve artan maliyetler ortadayken, bir de yıllık sabit harç yüklenmesi küçük işletmeleri doğrudan kapanma riskiyle karşı karşıya bırakacaktır.

ANAYASA’NIN "EŞİTLİK İLKESİ" VURGUSU

Düzenlemenin hukuki boyutuna da değinen Gülyüz; yıllık harç uygulamasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu. "Neden sadece belirli meslek grupları bu ödemeyle karşı karşıya bırakılmıştır?" sorusunu soran Başkan, kararın sektörel ayrımcılığa yol açtığını ifade etti.

KAYITLI ESNAF CEZALANDIRILIYOR"

Düzenlemenin sektördeki dengeyi bozacağını savunan Gülyüz, bu durumun kayıt dışı faaliyetleri teşvik edeceğine dikkat çekti. Gülyüz ; ağır mali yükler altında ezilen esnafın faaliyetlerini durdurması, piyasadaki denetimsizliği ve gayri resmi emlakçılığı körükleyecek.

Başkan Nuri GÜLYÜZ " Amacımız sahadaki fiili durumu ve meslektaşlarımızın yaşadığı zorlukları dile getirmektir. İnanıyoruz ki bu ses duyulacak ve dürüst esnafın üzerindeki bu mali yük kaldırılacaktır

