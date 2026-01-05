Timur Gök; “Ancak açıklanan bu oranlar, kamu çalışanlarının yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtmamaktadır. Gıda, kira, ulaşım, enerji ve temel tüketim kalemlerinde yaşanan fahiş artışlar karşısında maaş artışları daha cebe girmeden erimekte, memurlar her geçen gün daha da yoksullaşmaktadır.

Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz:Enflasyon farkı bir zam değildir. Enflasyon farkı, yaşanan kaybın gecikmeli ve eksik telafisidir. Üstelik bu farkın 6 ayda bir verilmesi, kamu çalışanlarının alım gücünü korumaya yetmemektedir.

Enflasyon farkları aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır.Memur, altı ay boyunca eriyen maaşla yaşamaya zorlanmamalı; kaybı anında telafi edilmelidir.

MEMURLARA REFAH PAYI VERİLMELİDİR

Sadece enflasyon kadar artış, memuru yerinde saydırır. Kamu çalışanları, ülkenin büyümesinden ve refahından pay almalıdır. Refah payı, bir lütuf değil; emeğin ve fedakârlığın karşılığıdır.

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası olarak bir kez daha altını çiziyoruz:

Enflasyon farkı aylık ödenmelidir,

Refah payı kalıcı olarak maaşlara eklenmelidir,

Ek ödeme değil, tek ve emekliliğe yansıyan maaş sistemi hayata geçirilmelidir.

Kamu çalışanlarının alım gücünü korumayan hiçbir ücret politikası kabul edilemez. Taleplerimiz karşılık bulana kadar, sağlık çalışanlarının ve tüm memurların sesi olmaya, hak mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.