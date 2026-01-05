Merhum Arif Çakmak’ın hatırasını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen bu hayır hizmeti, Bangladeş’te yaşayan Müslümanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yapılan şadırvan, hem bölge halkının su ihtiyacına katkı sağladı hem de Arif Çakmak’ın adını hayırla anılacak kalıcı bir esere dönüştürdü.

Fecir Eğitim Derneği Başkanı İbrahim Kayaoğlu, merhum Arif Çakmak’ın sadece Elazığ basını için değil, şehir vicdanı adına da önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:““Derneğimiz olarak geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız merhum Arif Çakmak kardeşimizin aziz hatırasını yaşatmak adına Bangladeş’te bir şadırvan inşa ettik. Bu güzel hizmet, o bölgede yaşayan Müslüman kardeşlerimizin takdirini kazandı. Arif Çakmak, hayatı boyunca duruşu, kalemi ve yayın anlayışıyla nerede bir mazlum varsa onların yanında olmuş; bu hassasiyetini her zaman şehir kamuoyuna yansıtmıştı. Onun adını böylesi hayırlı bir hizmetle yaşatmak bizler için büyük bir bahtiyarlıktır. İnşa edilen şadırvanın bölge insanına hayırlar getirmesini diliyor, rahmeti Rahman’a kavuşan kardeşimiz Arif Çakmak’a Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.”