Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü görevini yaklaşık iki yıldır vekâleten yürüten Elazığlı hemşehrimiz Kayahan Topal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla asaleten atandı. Atama kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İLKLERE İMZA ATTI
Görev süresi boyunca Tunceli’de birçok ilke imza atan Kayahan Topal; ilçelerde düzenli denetimlerin başlatılması, Tüketici Koruma Haftası kapsamında özel programların hazırlanması ve Ahilik Haftası etkinliklerinde yürüttüğü başarılı çalışmalarla dikkat çekti.
KISA FİLMLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
38. Ahilik Haftası’na özel olarak hazırlanan ve Tunceli Valiliği’nin sosyal medya hesaplarında da yayımlanan Ahilik tanıtım filmleri,
Tüketici Koruma Haftası’na dikkat çekmek amacıyla hazırlanan kısa farkındalık videoları ile Tunceli’de uzun yıllar esnaflık yapan merhum Uzun Mehmet adına hazırlanan anı filmi, iletişim alanında örnek gösterilen çalışmalar arasında yer aldı ve kamuoyundan yoğun ilgi gördü.
KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRDI
Kurumsal yapı açısından da önemli adımlar atan Topal; hizmet binasının yenilenmesi, araç filosunun güçlendirilmesi ve personel sayısının artırılmasıyla kurumun hizmet kapasitesini üst seviyeye taşıdı.
Tunceli’de uzun süre gündemde kalan kasap tarifesi ve et fiyatları sürecinde yürüttüğü çalışmalar ise ulusal basında geniş yankı uyandırdı.
TEŞEKKÜR MESAJI
Asaleten atanmasının ardından açıklamada bulunan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal,“Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat’a ve bizleri bu göreve layık gören tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
Başarı asaleti getirdi
Tunceli’de ilklere imza atan Elazığlı müdür Kayahan Topal asaleten atandı.
Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü görevini yaklaşık iki yıldır vekâleten yürüten Elazığlı hemşehrimiz Kayahan Topal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla asaleten atandı. Atama kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.