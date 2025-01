Hakkari’nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerin in arasında sadece 50 kilometre mesafe olmasına rağmen iki ayrı mevsim yaşanıyor. Yüksekova’da soğuk hava hakimken Şemdinli’de vatandaşlar güneşin altında çay içerek günün keyfini çıkarıyor.Her sene olduğu gibi Yüksekova ilçesinin yüksek kesimleri kar altında kalırken Şemdinli ilçesi ise bahar havası yaşanıyor. Yüksekova-Şemdinli arası sadece 50 kilometreyken, iki ayrı mevsim yaşanıyor. Yüksekova ilçenin etrafını saran dağlar kar altında kalırken; çatılardaki buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı ve araçların camları tamamen buzla kaplanıyor. Şemdinli ilçesinde ise tam tersine vatandaşlar dışarıda oturarak güneş altında çaylarını içerek günün keyfini çıkarıyor.İki mevsimin arasında sadece 50 kilometre mesafe olduğunu belirten Necatin Tekin, “Şu an çok soğuk ve dondurucu bir hava var. Burayı Şemdinli ile kıyasladığımızda orada insanlar dışarıda çay içerken, biz soğuk havalarda çıkamaz olduk. Özellikle sabah ve akşamları ilçede havalar baya soğuk oluyor. Evlerin çatılarında buz sarkıtları ve araçların camları ise buzla kaplanmış durumda. Zaten ilçenin etrafını saran dağlar ise karlarla kaplanmış. Yani iki ilçe iki mevsim yaşıyor diyebiliriz” dedi.Güneş altında çay keyfini yaşadıklarını belirten Ferman Başer ise “Yüksekova’da soğuk hava hakimken, biz ise Şemdinli’de bahar havasını yaşıyoruz. Biz şu an dışarıda oturmuş arkadaşlarla çay içiyoruz. Havalar gayet güzel ve sıcak. Bu mevsime rağmen bahar havasını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Bahar havasını yaşadıklarını söyleyen Özcan Taş da, “Güneş havanın keyfini yaşıyoruz. Yüksekova’da vatandaşlar soğuk havalardan dolayı dışarı çıkmazken, bizler burada güneşin altında çay içiyoruz. İnşallah hep böyle güzel devam eder” şeklinde konuştu.