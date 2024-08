Doğu’da 7 ilde kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmak için faaliyetlerini sürdüren Aras Elektrik, Iğdır’da 2024 yılı içesindeki planlanan projelerin de tamamlanmasıyla yıl sonuna kadar toplam 169,7 Milyon TL’lik yatırım yapmış olacak.Yatırım, teknoloji ve müşteri memnuniyeti gibi alanlarda elektrik dağıtım sektöründe öncü şirketlerden olan Aras Elektrik, Iğdır’daki yatırımlarına devam ediyor. 2013 yılından 2023 yılına kadar olan 10 yıllık sürede sorumluluk alanındaki Iğdır’da 1.325 Milyar TL’lik yatırım yapan şirket, 2024 yılında da planladığı yatırımıyla, kente toplamda 169.7 Milyon TL’lik yatırım sağlamış olacak. 11 yılda Iğdır iline toplam 1.494 Milyar TL’lik yatırım yapacak olan Aras Elektrik, kente hizmet sunmaya devam ediyor.“Projelerimizle Hizmet Kalitemizi Artırıyoruz”Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Iğdır İl Koordinatörü Özkan Kılıç, “2013 yılından bu yana kesintisiz enerji hizmeti sunma yolculuğundaki hedeflerimize yaptığımız yatırımlarla her geçen yıl daha da yaklaşıyoruz. Şebeke altyapısı, bakım ve teknoloji alanlarındaki yatırımlara öncelik tanıyarak bu çalışmalara önemli bütçeler ayırdık. Bu yıl sonu itibariyle tamamlayacağımız 22 projelerimiz ile elektrik dağıtım hizmetimizin daha kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu bir şekilde sunulmasını sağlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.“Arıza Giderme Süresini Ciddi Oranda Düşürdük”Arıza giderme süreleriyle ilgili bilgi veren Sistem İşletme Sorumlusu Hekim Yıldırım: “Yaptığımız yatırımlarla her geçen yıl arıza giderme sürelerini büyük oranda düşürüyoruz. Devirden bu yana şebeke altyapısında, enerji nakil hatlarında, aydınlatma çalışmalarında, arıza giderme sürelerinde ve diğer birçok konuda sürekli iyileştirmeler yaptık. Şirket olarak teknolojiyi yakından takip edip sistemlerimiz için çok ciddi yatırımlar sağladık. Özelleşmenin ilk yıllarındaki arıza giderme süremizi ciddi oranda düşürerek %30’lara varan bir iyileşme sağladık. Ayrıca arızalara anında müdahale için her türlü teknolojik altyapımızı kullanıyor, daha iyi olması için büyük bir çaba gösteriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle de şebeke sorunlarını büyük ölçüde toparladık. Her yıl daha iyisini yapmaya gayret ederek yolumuza devam ediyoruz.” dedi.“Bakım Çalışmalarımız Aralıksız Devam Ediyor”Trafo, dağıtım merkezi, hat ve aydınlatmalara yönelik bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüklerini ifade eden Kılıç: “Kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaptığımız yatırım ve bakım çalışmalarıyla her yıl bir önceki yıla oranla iyi seviyeye taşıyoruz. Bu da Aras Elektrik olarak, doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Müşteri memnuniyeti misyonumuz ile gelen her talebi büyük bir hassasiyetle çözüme ulaştırma gayreti içinde hareket ediyoruz.” dedi.Müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla hat, şebeke ve aydınlatma bakımlarının düzenli olarak yapıldığını ifade eden Kılıç: “Şebeke, trafo postası, box/pano, aydınlatma vb. bakım çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Yapılan yatırımlarla ve bakım çalışmalarıyla müşterilerimizin taleplerini en kısa sürede çözüme ulaştırma adına gayret ediyoruz.” dedi.“Müşterilerimizi 72 Saat Öncesinden Bilgilendiriyoruz”Planlı kesintilerden dolayı müşterileri en az 72 saat öncesinden yazılı ve görsel yayın mecralarından bilgilendirdiklerini belirten Kılıç: “Yapılacak planlı kesintiler için müşterilerimizi bilgilendirerek, yasal hükümleri yerine getiriyoruz. Şirketimize ait web sitesi üzerinden, görsel ve yazılı iletişim kanallarımız aracılığıyla müşterilerimize, bakım ve onarım çalışmaları hakkında en az 72 saat öncesinden bilgilendirme yapıyoruz.” dedi.