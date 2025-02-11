Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Iğdır’da yasadışı silah ve mühimmat ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.Operasyon neticesinde, il merkezinde bir ikamette yapılan aramada toplamda 728 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılırken olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.