AK Parti İl Başkanlığı binasına molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, olayı gerçekleştiren 3 kişiden 2’si yakalandı.Olay, saat 19.00 sıralarında, Bağlar Mahallesi’nde Emir Ensar Apartmanı’ndaki AK Parti İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Parti binasının önüne gelen kar maskeli şüpheliler içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofları yakıp binaya attı. Diğer 2 kişi ise etrafı gözetledi. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotoflardan birinin patlamadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Parti binasına molotoflu saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.2 kişi yakalandıSaldırı sonrası parti binasına giden Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, olay yerinde incelemelerde bulundu. Turgay, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini 2 kişinin yakalandığı bilgisini verdi. Turgay, AK Parti İl Başkanı Ayaz’a da geçmiş olsun dileklerini iletti.AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, "Her geçen gün güç kaybeden örgüt bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da yılmadan, yorulmadan, korkmadan bu yolu yürüyeceğiz" dedi.Daha önce de benzer bir saldırı olduğunu söyleyen Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.