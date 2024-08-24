Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Iğdır FK, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Yayın kuruluşundaki arkadaşların coğrafi bilgiye ihtiyacı var. Burada 17.00’de bu sıcakta maç oynamak çok zor. Erokspor ile oynanacak maçı da 16.00’ya almışlar. Bu çok zor şartlar burada sıcak bir iklim var. Bolu’da 21.45’te maç oynanıyor. Arada 10 derecelik bir fark var, burası daha sıcak. Bu konuda bir hassasiyet gösterelim. Rakibimiz iki haftadır kazanamıyor. İddialı bir takım kurmuş, hedefli bir takım. Burada daha önce oynadıkları iki maçın ötesinde bir oyun oynadılar. Tamamen kalabalık bir savunma ve kazanırız planı ile geldiler. Çok derin bir savunma yaptık, zorlandık. Bazı pozisyonlar bulduk, gole çevirebilirdik. Biraz önce arkadaşlar söylediler ben görmedim bir pozisyonun gol olduğunu hakemin çok erken düdük çaldığını söylediler. Iğdır FK doğru yolda ilerliyor. Yenmenin yollarını bulacağız. Bu problemleri de çözeceğiz” dedi.Recep Karatepe: "Hava şartları biraz zorluydu"Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe ise, “Bu yaz akşamında öncelikle rakip takımın oyuncularını, kendi oyuncularımızı, sahadaki hakemleri tebrik etmek istiyorum. 35-36 derecelerde oynamak biraz zor. Belli dönemlerde oyunun temposu düştü çok istemediğim bir şey ama bunu çok zorlayamıyorsunuz, Çünkü gerçekten hava şartları biraz zorluydu. Iğdır’ı tebrik etmek lazım. Tesisleşme anlamında çok güzel bir zemini var. Umarım izleyenlere güzel keyifli bir maç izletmişizdir. Maçın geneline baktığımızda da oyunda mücadeleci bir takım savunmasına önem veriyoruz. Hücumdaki opsiyonlarımızı mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyoruz. Karşı takım yeni yapılanmış, geçen yıl bu lige çıkmış daha önce bu ligde oynayan oyuncuları var. O anlamda ortada geçen bir oyundu. Oyun iki tarafa da dönebilirdi. Belki de oyunun hakkının beraberlik olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncularımı kutluyorum mücadelelerinden dolayı” diye konuştu.