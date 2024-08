Hırvatistanlı Andreja Ausperger ile Yüksekovalı Ümit Acar, düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.Hırvatistan’da yaşayan Andreja Ausperger, İstanbul’da Yüksekovalı Ümit Acar’la tanıştıktan bir süre sonra evlilik kararı aldı. Ailelerin onay vermesi üzerine ilk adımı atmak için Hırvatistan’da nişan yapıldı. Çiftin düğünü ise Ümit Acar’ın memleketi Yüksekova’da görkemli bir şekilde yapıldı. Yüksekova’ya gelen çift, ilk olarak yörenin geleneklerine göre hazırlıklarını yaptı. Andreja Ausperger ile Ümit Acar’ın düğünleri, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde sürerken, yurt içi ve yurt dışından da gelenlerle birlikte 2 binden fazla misafir katıldı.Damat Ümit Acar, 6 yıl önce Andreja Ausperger ile tanıştıklarını belirterek, “Avrupa Birliği Gençlik projesi ile başladı. Birçok projede beraber çalıştık. Hem o Türkiye’ye geldi iş için hem de ben Hırvatistan’a gittim. Daha sonra ben eğitimim nedeniyle İngiltere’ye taşındım. Daha sonra evlilik kararı aldık ve Hırvatistan’da isteme merasimi oldu. Şimdi de düğünümüzü kültürüme uygun bir şekilde memleketim Yüksekova’da yapıyoruz. Düğünümüze Avrupa, İran ve Irak olmak üzere her yerde misafirimiz geldi. Şu an 2 binden fazla misafirimiz var. Bizleri yalnız bırakmadıkları için hepsine tek tek teşekkür ediyoruz” dedi.Güzel insanlar tanıdığını belirten gelin Andreja Ausperger ise “Bu kültürü ne kadar bilsem de yine benim için özel oldu. Her iki ülkeyi karşılaştırdığımızda birçok kültür farkı var, bunun yanı sıra birçok benzerlik de var. Annem ve babam birçok kelimenin aynı olduğunu fark etti. İşim gereği kültürel çeşitlilik üzerine çalışıyorum. Bu farklılıklara rağmen Ümit’in ailesi dostane yaklaşarak bizi aileden saydılar. Bu da bizi çok mutlu etti. Kendimi artık ailenin bir parçası hissediyorum. Hem Türkiye’de hem de Hırvatistan’da düğün yapmak istedik. Biz de İngiltere’de yaşamaya devam edeceğiz. Biz normalde el öpmüyoruz ama burada büyüklere saygıdan dolayı öpülüyor. Bu da çok güzel, ben de yaptım, iyi ki bu iyi insanları tanımışım. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.