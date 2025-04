Van’ın 5 yıldızlı otellerinden Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü M. Fırat Kaya, Turizm Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü M. Fırat Kaya, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kültürlerin buluştuğu, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz şehrimiz Van’da, misafirlerimize dünya standartlarında hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Turizm; barıştır, keşfetmektir, misafirperverliktir. Bu özel haftada, emeği geçen tüm turizm çalışanlarına ve bizleri tercih eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. DoubleTree by Hilton Van ailesi olarak, Van’ın eşsiz güzelliklerini tüm dünyayla buluşturmaya devam ediyor ve Turizm Haftası’nı tüm içtenliğimizle kutluyoruz" dedi.