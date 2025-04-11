Erdemli’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında yarışan Erzincanlı atıcılık sporcuları başarısını sürdürdü.
Müsabakalarda; Genç Erkekler Havalı Tüfek disiplininde yarışan Galip Berat Afal Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takım Baraj Puanı atıp Dünya Kupasına gitmeye hak kazandı.
Genç Bayanlar Havalı Tüfek disiplininde yarışan Elif Melike Polat Türkiye 3.sü, Yıldız Bayanlar Havalı Tüfek disiplininde yarışan Esila Ravza Arslan Türkiye 3.sü, Genç Bayanlar Havalı Tüfek Takım disiplininde yarışan Elif Melike Polat - Nas Ebrar Mühürdaroğlu - Nisanur Özatalay Türkiye 3.sü oldu.