Uzundere İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan "Uzundere Halk Sohbetleri" projesi, her hafta salı akşamı bayanlar, perşembe akşamı ise erkekler için düzenleniyor.Katılımın her geçen gün arttığı ve halkın büyük destek verdiği etkinlikler, ilçede büyük bir ilgiyle devam ediyor. Uzundere İlçe Müftüsü Fatih Tayak, programın Fütüvvet Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılmasıyla başladığını belirterek, halkı manevi açıdan eğitmeyi ve onların dinî bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını ifade etti. Tayak, "Halk sohbetlerine olan ilgi her geçen hafta artıyor. Uzundere halkı bu programlara büyük bir destek veriyor, bu da bizim için oldukça önemli" dedi.Her hafta düzenlenen sohbetlerin ardından, katılımcılara ikramlarda bulunuluyor ve ilahiler okunuyor. Sohbetlerin, katılımcılara dinî bilgilerin öğretilmesinin yanı sıra sosyal bir buluşma noktası oluşturduğunu söyleyen Tayak, bu tür etkinliklerin ilçede birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Program, hem dinî bilincin artırılmasına hem de ilçedeki toplumsal bağların güçlendirilmesine katkı sağlıyor.