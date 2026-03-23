Başkan Gök; “Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Vatandaşlar,Acil sağlık hizmetlerinin temel yapı taşı olan Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedikler olarak, 22–28 Mart haftasını yalnızca bir kutlama değil; yıllardır büyük bir özveriyle sürdürdüğümüz mesleğimizin hak ettiği değeri görmesi adına önemli bir farkındalık süreci olarak değerlendiriyoruz.

Bizler; hayatın en kritik anlarında, zamanla yarışan, çoğu zaman kendi can güvenliğini ikinci plana atarak görev yapan sağlık çalışanlarıyız. Pandemi döneminde, depremlerde, afetlerde ve olağanüstü tüm durumlarda kesintisiz hizmet vererek milletimizin yanında olduk. Ancak ortaya koyduğumuz bu büyük emek ve fedakârlık, ne yazık ki çalışma koşullarımıza ve özlük haklarımıza aynı ölçüde yansımamaktadır.

FEDAKÂRLIK VE MESLEĞİMİZİN ÖNEMİ

Her gün belirsizliklerle dolu, yüksek risk içeren bir mesleği icra ediyor; gece gündüz demeden, çoğu zaman zorlu şartlar altında hayat kurtarıyoruz. Ailemizden, sosyal hayatımızdan ve kendi sağlığımızdan fedakârlık ederek toplumun sağlığı için mücadele ediyoruz. Çünkü bizler sadece bir meslek icra etmiyor, aynı zamanda bir insanlık görevi yerine getiriyoruz.

Bu onurlu mesleğin bir parçası olmaktan gurur duyuyor, aynı sorumluluğu omuz omuza taşımanın gücüne inanıyoruz.

HAKLI TALEPLERİMİZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

Acil sağlık hizmetlerinin daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli sunulabilmesi için aşağıdaki adımların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir:

- Günlük vaka sayısı yüksek olan istasyonlarda ikincil ekipler kurulmalı, personel yetersizliği giderilmelidir.

- Çalışma şartlarına uygun, günümüz ekonomik koşullarını karşılayan adil yemek ücretleri sağlanmalıdır.

- Sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabilmesi için teşvik ve ek ödemeler artırılmalıdır.

- Olay yerinde sürekli risk altında görev yapan 112 ekiplerinin güvenliği artırılmalı, sağlıkta şiddete karşı caydırıcı ve etkin önlemler alınmalıdır.

- 112 istasyonlarının fiziki koşulları iyileştirilerek modern ve insan onuruna yakışır çalışma alanları oluşturulmalıdır.

- Ambulans filoları yenilenmeli, teknolojik gelişmelere uygun hale getirilmelidir.

- 112 ekiplerinin asli görevi dışında kalan nakil işlemleri yeniden düzenlenmeli, bu hizmetler için ayrı nakil ekipleri kurulmalıdır.

SAHADAKİ RİSKLER VE GÜVENLİK GERÇEĞİ

112 Acil Sağlık Hizmetleri; trafik kazaları, adli vakalar, şiddet olayları, afetler ve olağanüstü durumlar başta olmak üzere birçok yüksek riskli alanda kesintisiz hizmet sunmaktadır. Ambulans ekipleri; güvenlik riski taşıyan olay yerlerinde görev yapmakta, trafikte zamanla yarışmakta ve çoğu zaman olumsuz hava koşulları ile zorlu coğrafi şartlarda hizmet vermektedir.

Sahada görev yapan sağlık çalışanlarının sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalabildiği, bazı durumlarda kolluk kuvveti desteği olmadan riskli alanlara giriş yapmak zorunda kaldığı bilinmektedir. Ayrıca görev esnasında yaşanan ambulans kazaları da ciddi yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabilmektedir.

Bu nedenle;- Olay yerine çıkışlarda kolluk kuvvetleri ile koordinasyon güçlendirilmeli, gerekli durumlarda zorunlu hale getirilmelidir.

- Yüksek riskli vakalarda ekip güvenliğini önceleyen uygulamalar hayata geçirilmelidir.

- Ambulans kazalarının önlenmesi için ileri sürüş teknikleri eğitimleri artırılmalı ve düzenli denetimler yapılmalıdır.

- Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı ve etkin hukuki yaptırımlar eksiksiz uygulanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki; hayat kurtarmak için yola çıkan ekiplerin öncelikle kendi can güvenliği sağlanmalıdır. Güvenliği sağlanmamış bir sağlık çalışanından sürdürülebilir ve etkin bir hizmet beklenemez.

YETKİLİLERE VE KAMUOYUNA ÇAĞRIMIZ

Güçlü bir acil sağlık sistemi, ancak güçlü ve hakları korunmuş sağlık çalışanları ile mümkündür. Bu nedenle sağlık çalışanlarının fedakârlıkları; ancak çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özlük haklarının teslim edilmesi ve emeğin karşılığının verilmesiyle gerçek anlamını bulacaktır.

Yetkilileri; sahada canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının sesine kulak vermeye, sorunlara kalıcı çözümler üretmeye ve gerekli adımları ivedilikle atmaya davet ediyoruz.

Bizler, bir hayatı kurtarmak için nasıl durmaksızın mücadele ediyorsak; mesleğimizin onuru, emeğimizin değeri ve haklarımız için de aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.Daha güçlü, daha adil ve daha güvenli bir sağlık sistemi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; görev başında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, fedakârca görev yapan tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur”dedi.