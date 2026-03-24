AVM, geliştirdiği mobil uygulamayla ziyaretçilerine modern ve pratik bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan uygulama sayesinde müşteriler, güncel sinema filmlerine ve seans bilgilerine kolayca ulaşabiliyor, istedikleri filme anında bilet satın alabiliyor. Böylece sinema keyfi, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde planlanabiliyor.

Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden biri olan “Arabam Nerede?” sekmesi ise otoparkta büyük kolaylık sağlıyor. Ziyaretçiler, araçlarının konumunu ve görselini kaydederek çıkışta zaman kaybetmeden araçlarına ulaşabiliyor.

Bunun yanı sıra uygulama; AVM bünyesindeki mağazalar, markalar, indirimler, kampanyalar ve etkinliklerle ilgili güncel bilgileri de kullanıcılarına anlık olarak sunuyor. Böylece ziyaretçiler, tüm fırsatlardan haberdar olarak alışverişlerini daha avantajlı hale getirebiliyor.

Tetiş İnşaat’ın vizyonuyla hayata geçirilen Elysium AVM, bu yenilikçi mobil uygulamasıyla teknolojiyi alışveriş deneyimiyle buluşturarak müşterilerine konforlu ve çağdaş bir hizmet sunmayı sürdürüyor.



