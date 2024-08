Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaban keçisi avlayan 3 kişiye 699 bin 236 lira ceza uygulandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hakkari İl Şube Müdürlüğü, Yüksekova DKMP Şefliği’ne 19 Ağustos 2024 tarihinde gelen ihbar üzerine Şemdinli ilçesi çevre köyüne intikal edilmiş. Arazide duyulan silah sesleri üzerine park halindeki araçta bulunan 8 kişi, bir adet silah ve 20 kilogram civarında et olduğu tespit edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda etin dağ keçisi eti olduğu şahıslar tarafından beyan edilmesi üzerine et ve silaha el konulurken, gerekli idari yaptırım işlemleri yapıldı. Etler veteriner raporu neticesinde imha edilerek av silahlarına el konuldu. Dağ keçisi tazminat bedeli 650 bin TL, suçu üstlenen 3 kişi içinde her biri için 16 bin 412 TL toplam olarak 49 bin 236 TL, toplamda 699 bin 236 TL idari para cezası tazminat ve idari para cezası işlemi yapılmıştır. Elinde silah olup takozu olmayan avlakta ateş eden şahıs içinde ayrıca 10 bin 689 TL idari para cezası uygulanacak.