Başkan Sadak, “Milletimizin kadim inanç değerlerini hedef alan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (S.A.V) ve mukaddesatımıza dil uzatan hiçbir hadsizliğe sessiz kalmadık, kalmayacağız” diyerek açıklamasında şunları kaydetti:

LeMan Dergisi'nde sözde mizah adı altında işlenen bu hayasızlık, sadece imanımıza değil, milletimizin vicdanına, ahlakına ve birliğine kasteden alçak bir teşebbüstür. "Yanlış anlaşıldık" bahanesiyle Müslüman halkın haklılığını kirli karikatürlerine alet etmeye kalkmaları hadsizlik üzerine hadsizliktir.

LeMan Dergisi'nin çizeri, grafiker müsveddesi ve yazı işleri zevatlarına mı Müslüman halkların haklılığı kalmış! Bu ümmetin izzeti sizin kalemlerinize sığmaz! Haddinizi bilin!

Bugün yapılanın sadece bir provokasyon olduğunu, toplumun inanç damarını kaşıyarak fitne tohumu ekmek istediklerini iyi biliyoruz. Bu kirli oyunlar yeni değil; bu küflü hareketlerin milletimizi bölmeye, aklımızı aşağılamaya çalıştığı dönemler çok geride kaldı! Bu millet, dün olduğu gibi bugün de bu tuzaklara düşmeyecek, aklıyla, imanıyla dimdik duracaktır!

Bizler, Akıncılar Hareketi olarak, İslam'ın şerefini ve Peygamber Efendimizin kutlu adını her türlü saldırıya karşı korumayı en kutsal vazifemiz biliriz. Bu milletin vicdanı her türlü hayasızlığa karşı sarsılmaz bir kalkandır.

Bugün sokakta, meydanda, camide ve gönüllerde yükselen ses, imanımızın sesi; tepkimiz, dinimiz uğruna dik duran duruşumuzdur. Bu hayasızlığa toplum olarak gösterilen öfke, haklı ve kutlu bir öfkedir.

Devletimizin yetkili kurumlarının başlattığı soruşturmayı destekliyor, gözaltı ve adli süreçlerin titizlikle yürütülmesini, faillerin ibretlik biçimde cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Tüm sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, vakıfları, cemiyetleri ve milletimizin manevi önderlerini, bu iğrenç saldırıya karşı ortak bir duruşa davet ediyoruz. İmanımıza, Peygamberimize ve mukaddesatımıza uzanan her el kırılmalıdır.

Bu hayasızlığa bir daha ne cesaret ne de cüret edilebilsin! Bu topraklarda mukaddesata hakaretin ne mizahı vardır ne bahanesi!Bugün buradayız, yarın da buradayız! Hadsizliğe haddini bildirmek, imanımızın emridir!