Bugün Türkiye’de ve Elazığ’da emekli vatandaşların, ekonomik zorlukların yanı sıra sosyal izolasyon ve hizmetlere erişimde yaşadıkları sıkıntılarla da karşı karşıya olduğunu belirten Biçer, “Emeklilerimizin yaşadığı yalnızlık ve dışlanma, toplumsal dokuyu zedelemekte, devletin asli görevlerinden biri olan sosyal bütünlüğü tehlikeye atmaktadır” dedi.

Ekonomik açıdan emeklilerin artan temel giderler karşısında sabit gelirle ayakta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Biçer, sağlık harcamalarının, konut masraflarının ve yaşam pahalılığının, emeklilerin refahını ciddi şekilde azalttığını vurguladı. “Maddi sorunlar, emeklilerin psikolojik ve fiziksel sağlığını da olumsuz etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanı sıra, genç nesillerle emekliler arasındaki kuşak farklarının giderek açıldığını belirten Biçer, kuşaklar arası iletişim ve dayanışmanın artırılması gerektiğini söyledi. “Emeklilerimizin bilgi ve tecrübeleri, gençlerimize rehberlik etmeli; toplumsal bağları güçlendirecek projeler desteklenmelidir” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi olarak emeklilere yönelik politikalarının sadece maaş artışlarıyla sınırlı kalmayıp, kapsamlı sosyal destek, sağlık hizmetleri ve sosyal katılım imkanlarını genişletmeye odaklandığını belirten Biçer, “Emeklilik, toplumun üretim dışına çıktığı değil, yeni sosyal roller üstlendiği bir süreç olarak görülmelidir” dedi.

Açıklamasını, 30 Haziran Emekliler Günü’nün, bir farkındalık ve toplumsal sorumluluk günü olması gerektiğine vurgu yaparak tamamlayan Fetih Ahmet Biçer, “Emeklilerimizin sorunlarını sadece hatırlamak yetmez; kalıcı, adil ve kapsayıcı çözümler için kararlılıkla çalışmalıyız. DEVA Partisi olarak biz, bu çabanın öncüsü olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.