Türkiye Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan Kırşehir’de düzenlenen Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest Stil Türkiye Birinciliğinde Elazığ’ı temsil eden sporcular önemli dereceler elde etti.Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest Stil Türkiye Birinciliği 9-11 Şubat tarihleri arasında Kırşehir’de düzenlendi. Şampiyonaya katılan sporcular antrenörleri Atilla Mahmat ile beraber sıkı bir çalışmanın ardından Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest Stil Türkiye Birinciliğine katılarak Elazığ’ı temsil etti. 50 kiloda Mustafa Özder Türkiye ikincisi, 48 kiloda da Hasan Kantaş Türkiye üçüncüsü oldu ve Elazığ’a derece kazandırdı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başarıya her geçen gün imza atıyoruz. Bu başarıları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve aziz şehrimiz Elazığ’a yaşatan Mustafa Özder, Hasan Kantaş ve antrenörleri Atilla Mahmat’ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi.