Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri ile okul bahçesinde mevsimin güneşli günlerinden birinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.Okul Müdürü Doç. Dr. Erkan Güneş etkinliğin anlam ve önemine yönelik, “Sizlerle birlikte bu güzel ortamda olmak, doğanın içinde kitap okumak, bizlere öğrenmenin her yerde ve her koşulda mümkün olduğunu hatırlatıyor. Umarım bu etkinlik, okuma alışkanlığınızı daha da güçlendirir.” ifadelerine yer verdi.Etkinlik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Necibe Şen, “Etkinliğe katılım noktasında tüm okul öğretim elemanlarının ve öğrencilerin göstermiş olduğu ilgiden çok memnunuz. Birlikte okuduğumuz bu etkinlikte, sadece kitaplarla değil, doğa ile de bağlantımızı güçlendiriyoruz. Bugün burada kazandığınız her kelime ve her cümle, geleceğinize atacağınız adımlarda size ilham versin.” dedi.Dr. Öğr. Üyesi Necibe Şen etkinliğe katılan, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Güneş ve öğretim elemanları Doç. Dr. Gürkan Alagöz, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Taş, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Akşit, Dr. Öğr. Üyesi M. Çağlar Fırat, Öğr. Gör. İbrahim Erhan Canbaba, Öğr. Gör. Özkan Usullu, Öğr. Gör. Ercan Kan, Öğr. Gör. Jülide Güney’e teşekkür etti.Etkinlik Koordinatör yardımcısı ve Turist Rehberliği 2. sınıf öğrencisi Aysun Kılıçtutan, “Etkinliğin hazırlanmasında görev aldığım için çok mutluyum. Etkinliğe katılan tüm hocalarımız ilgiden çok memnun olduklarını belirtti. Bende Etkinlik Koordinatör yardımcısı olarak bu yoğun stresten uzak bir günde kitap okuyarak verimli bir gün geçirdiğimiz düşüncesindeyim. Etkinlikte öğrencilerimizin yoğun geçen günlerde bir nebzede olsa kısa süreliğine gürültüden, stresten, kalabalıktan uzak bir gün geçirmelerini istedik bunu başardığımızı da düşünüyorum daha sonrasında aldığımız bilgilere göre çoğu öğrencimizden etkinliğin tekrar yapılmasını istediklerini belirtti. Bu şekilde dönüşler almak hepimizi mutlu etti. Teşekkür ederim.” diye konuştu.Kitap okuma etkinliğine katılan Turist Rehberliği Programı öğrencisi Cansu Çağrı, Turist Rehberliği Programı öğrencisi Fatma Tutuş, Turist Rehberliği Programı öğrencisi M. Can Polat, Turist Rehberliği Programı öğrencisi Merve Yeşilöz’de etkinlikte emeğe geçenlere teşekkürlerini ilettiler.